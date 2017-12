Alumnos de Primaria N° 9 de Baigorrita presentarán dos libros de su autoría

El próximo miércoles, 13 de diciembre, alumnos de 2º y 3º año “A” y “B” de la Escuela Primaria N° 9 “Patricias Argentinas”, de Baigorrita, participarán de un acto en el que se darán a conocer las ediciones de adivinanzas y cuentos que escribieron durante el ciclo lectivo 2017. Participarán autoridades de la institución y el intendente Franco Flexas

El año pasado, alumnos de la E.P. Nº 9 presentaron el libro Rimasonoras. El material llegó a manos de docentes y niños de distintos puntos del país que lo leyeron tanto en el marco de actividades pedagógicas, como también en modo recreativo.

Tras esa primera y exitosa experiencia, la docente responsable, Marcela Repetto, junto con Silvana Bravo y la bibliotecaria de la escuela, María Leithur, avanzaron con la edición de dos nuevos libros, uno de adivinanzas y otro de cuentos, que serán presentados el próximo miércoles, 13 de diciembre, a las 18, en el Salón de los Agrarios, ubicado en calle San Martín y Bme. Mitre, frente a la Delegación Municipal de Baigorrita.

Los chicos

La muestra tiene como objetivo presentar el libro escrito por los nenes de 2º año, que se llama El grandioso mundo de las adivinanzas, y el de los chicos de 3º - los mismos autores de Rimasonoras- que se llama Pequeños corazones con historias maravillosas, este libro es una recopilación de cuentos escritos por los alumnos.

En total son 67 chicos los que participaron en estas actividades.La muestra va a consistir en un acto protocolar y contarán con la presencia de dos escritoras de Los Toldos y del intendente de General Viamonte, Franco Flexas. Hacia el final del acto se hará entrega de los ejemplares –editados por Tres Lagunas- para cada uno de los chicos, quienes aún no vieron cómo quedó el libro terminado.

En diálogo con Democracia, la maestra responsable del proyecto, Marcela Repetto, contó que “a diferencia de las rimas, el proceso de armado de las adivinanzas fue más complejo, todas fueron escritas en clase ya que, si las traían de la casa, corríamos el riesgo de que las copiaran de algún otro libro, entonces ellos sabían que debían ser totalmente propias para que podamos editar” y agregó “el trabajo fue arduo, se puso en juego la lectura y la imaginación de cada uno, ellos tenían que pensar pistas acerca de un objeto y luego las compartíamos con la familia o alumnos de otros años.”

El Libro

El libro de adivinanzas está escrito en imprenta mayúscula, ya que luego podrá ser utilizado por maestras que trabajen con chicos de cuatro o cinco años, o con aquellos que estén aprendiendo a leer.

Por otro lado, consultada sobre el proceso creativo de los cuentos, Repetto indicó que “para lograr escribirlos ellos tuvieron que nutrirse de muchas lecturas, diversas, para incorporar vocabulario y despertar las ideas. Yo, como docente, me siento más que satisfecha, porque además de que ellos con esta actividad aprenden a leer y a escribir, también encuentran la motivación para venir todos los días a la escuela, para hacer las tareas y, con otras docentes, notamos el avance que han tenido muchos chicos en lo que respecta a la expresión oral, antes muchos no querían pasar al pizarrón y ahora sí, muestran su creatividad y su trabajo, eso es muy movilizador.”

Por otro lado, la docente destacó el trabajo corporativo entre el alumno, la familia y los docentes, al tiempo que señaló la importancia de que el alumno salga motivado de la escuela y pueda continuar con esa motivación en la casa. “Más allá de que todos tenemos acceso a las tecnologías y las utilizamos, es fantástico y valioso ver al chico buscar un lápiz y un papel para escribir sus ideas, esto se logra a través del trabajo entre la escuela y los padres”, afirmó.

También sostuvo que “el eje que atraviesa este proyecto son los valores, porque ellos aprenden a que se trabaja en equipo, con disciplina, con compromiso, aprenden que las ideas tienen que ser propias y que no hay que copiarlas”. En cuanto a la continuidad del proyecto de lectura y escritura, buscarán continuar el próximo año y Repetto apuntó que “sería bueno que se extienda a los grados superiores y ver la posibilidad de hacer una novela, pero para eso se tienen que dar muchas condiciones”.