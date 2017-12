Una gran despedida para los hermanos Franco

Terminaron ubicados en la 6ta posición de su categoría en el Gran Premio Coronación que se corrió en San Antonio de Areco y fue el cierre de año para esta categoría internacional que congregó a más de 60 autos y binomios.

Cada comienzo de año, temporada, es un nuevo desafío.

Pero en este caso muy particular: después de varios años se pensó en el regreso de un equipo al Rally Federal, con todo lo que ello trae aparejado. Entonces desde los talleres, y del equipo “Tio Pelusa Rally” se puso en marcha la logística. idea y armado de un auto, en este caso un VW GOL, completamente “made in toldense”. Desde la llegada del vehículo, la transformación, su carrocería, parte motriz, electricidad, suspensión, frenos, etc, etc. Ahí es donde se nota el entusiasmo, el sacrificio de un grupo de gente llevada simplemente por la pasión de los fierros, allí la cabeza visible de “Chino”, el trabajo incansable de “Misil” García, el consejo, los conocimientos de un “viejo zorro” como Saúl Lui, los tripulantes que también saben lo que es arremangarse el overol, los chicos del taller, la familia, los sponsors que dieron una mano. Todos y seguramente pensando en “a ver qué pasa”, hacer experiencia, conocer una categoría con autos y equipos muy poderosos, no solo a nivel nacional, sino también internacional, el “codearse” con los grandes. La primera, asomaba tímidamente aquel fin de semana de Marzo en la vecina ciudad de Lincoln, era el debut, y se cumplía con creces las expectativas, un excelente desempeño, después dirán que los “fierros se rompen”, pero al menos se supo: estaban a la altura de las circunstancias. Inevitable es pensar que el momento de “gloria” fue haber representado a la ciudad, en el propio terruño, Los Toldos también tuvo su gran fiesta en ese frio mes de Junio. Algunas circunstancias, mayoritariamente económicas no permitieron estar solo en un par, pero después siempre se trató de cumplir con el calendario. Con la felicidad y tranquilidad absoluta del deber cumplido se viajó a la bonaerense ciudad de San Antonio de Areco para cerrar esta etapa inolvidable.

Fueron tres días, los habituales, el 1, 2 y 3 del corriente, corrida en 3 tramos diferentes: El Toro de 23 kms, Yegua Muerta de casi 8 kms y Costanera de poco más de 2 kms, y en la modalidad de Súper especial, otorgando puntaje y medio para la definición del campeonato.

Era la cita a la que nadie quiso faltar y por supuesto con un gran parque automotor que superó los 60 vehículos.

Entre ellos el VW GOL nro. 266 comandado por José y acompañado por Gabriel, los hermanos Franco hicieron un extraordinario trabajo durante todo el fin de semana, casi hasta el cierre 5tos en su categoría, hasta que una pequeña falla en la parte motríz solo lo hizo retrasar un lugar y finalizar en un destacado 6to puesto. MISION CUMPLIDA, una temporada donde ampliamente se superaron las expectativas, el año de aprendizaje, conocimiento seguramente ha quedado atrás, y Los Toldos volvió a posicionarse en lo más alto del automovilismo nacional.