El Centro de Día 'Despertar' despidió el año con una particular boda

El Centro de Día “Despertar” despidió el año como habitualmentelo hace, con una hermosa fiesta de la que participó toda la familia de la institución.

En esta oportunidad, los que allí concurren formaron parte de una graciosa representación, interpretando un casamiento entre Mechi y Marcos.

El desarrollo de la boda fue seguido atentamente por todos, participando cada uno de los chicos, con algún personaje.

Al hacer uso de la palabra, la Directora del Centro de Día, Lic. Guillermina Auriol agradeció a quienes acompañaron este cierre de año tan especial y dijo: “La verdad que hemos vivido momentos muy emotivos, como por ejemplo la participación en los torneos bonaerenses, el poder haber compartido el circo que realizamos con los alumnos del Colegio San José en la semana de la no discriminación, también las medallas que ganó 'Sole' en el torneo nacional de atletismo, y bueno por supuesto lo que fue la colocación de la piedra fundacional donde se va a construir nuestro espacio y nuestro lugar.” y continuó: “Recordar cada uno de estos momentos, es algo que me llena de orgullo, saber que cada vez que planteamos un nuevo desafío todos, cada una de las personas que forman parte de nuestro querido centro pone lo mejor de sí aportando desde su lugar su granito de arena, eso es lo que hace que en el día a día nuestra institución crezca.”

Para terminar, señaló: “La sonrisa de los chicos, su felicidad, el poder ver los logros que van alcanzando, es lo que cada día nos motiva para seguir dando y apostando a nuevas experiencias.

Por todo esto quiero decirles gracias, gracias a todo el equipo del centro, orientadores, técnicos, enfermera, personal de mantenimiento y cocina, preceptora, auxiliares, a Cristina, a Liliana, a los profesores de los talleres de Cultura, gracias a nuestros concurrentes que nos regalan tanto afecto y tantas alegrías cada vez que pueden superar nuevos desafíos, gracias a las familias que diariamente colaboran y acompañan a nuestros chicos, gracias a las autoridades que nos dan la oportunidad de crecer y desarrollarnos, al señor Intendente, a la Secretaria de Desarrollo Social, a los demás funcionarios del equipo de gobierno, gracias a las distintas instituciones que nos reciben y que se acercan al centro para trabajar articuladamente en pos de una mayor inclusión social. No puedo dejar de nombrar al CEPT N° 21, a la Escuela Especial, al Colegio San José, a la Escuela Normal, al Club Juventud Alsina, al Club Ciudad Los Toldos, Centro Educativo Complementario, Jardín Maternal, Granja Hogar, Jardín de Infantes 902 y finalmente gracias a cada persona que se brinda y colabora desde su lugar para facilitar y ayudarnos a mejorar nuestra labor diaria.”

El festejo se completó con la proyección de un video que revivió momentos del año, luego hubo murga, finalizando con un ágape que compartieron todos los presentes.