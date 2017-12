Exitosa reedición de la Fiesta del Telar Mapuche en nuestra ciudad

El balance de lo que dejó la Fiesta del Telar Mapuche, sin dudas ha resultado muy positivo, desde los distintos aspectos desde donde pueda analizárselo. La inestabilidad del clima no ayudó, pero pese a ello, muchísima gente de nuestro pueblo y de distintos puntos del país se encontraron en el escenario natural preparado en los terrenos contiguos al Monumento al Indio, en la continuación de la Calle Ignacio Coliqueo.

En primer lugar, la recuperación de un evento que con el paso de los años se había ido desdibujando hasta desaparecer. Nuestra comunidad no podía darse el lujo de perder esta tradición que tiene como principal objetivo visibilizarnos como cultura, resaltar una parte importante de nuestra identidad y exponer nuestra unión como comunidad, aun ante la diversidad.

También fue un éxito desde el punto de vista organizativo porque cada una de las actividades pudo desarrollarse tal como estaba planificada. Hubo distintos espacios especialmente preparados para el arte, el telar, la música, las danzas, la reflexión, como también se dictaron talleres y muchos condimentos más que jerarquizaron el festival. Fue una fiesta organizada con respeto, cuidando cada detalle y no dejando nada al azar. Hasta el lugar fue pensado, cambiando los anteriores escenarios, como lo fueron alguna vez la estación de ferrocarril o el pulmón verde, por uno que valoriza y resignifica mucho más la cuestión.

También resultó positiva la presencia de artistas de renombre que dejaron en el escenario sus mensajes y le dieron al Festival una visibilidad hacia afuera, que es también importante a la hora de propalar nuestra cultura hacia todos los puntos del país. Cantantes reconocidos como Rubén Patagonia, Beatriz Pichi Malén, Tomás Lipán, Carina Carriqueo y el local Miguel “Cheuke” Ferreyra dejaron su voz en el escenario.

También la gente que concurrió durante las dos jornadas sirve y servirá para que las próximas ediciones tengan mayor convocatoria. Visitaron la muestra turistas de todo el país, interesados por conocer la riqueza cultural del pueblo Mapuche. Y todos se mostraron encantados con la experiencia, por lo que no solo volverán el año próximo sino que además servirán de agentes multiplicadores de lo que vivieron.

Por último, uno de los más importantes hechos es la organización conjunta entre la mayoría de las comunidades Mapuches, dándole sustancia y verdadera legitimación. Todos aportaron positivamente a la recuperación de este espacio que, en definitiva, es de ellos.

Será un desafío para el año que viene ir puliendo algunos detalles y darle al Festival una impronta para que tenga un paulatino crecimiento en esta nueva etapa. Y que ese crecimiento se transforme en algo positivo para la comunidad y, por sobre todas las cosas, para el pueblo Mapuche de Los Toldos.