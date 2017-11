Con el sello de Palacios Alsina gritó sobre el final

La jerarquía de sus individualidades mantiene a Alsina y lo transforma en un equipo de temer por peso específico y la contundencia de los hombres de ataque. Esta vez lo padeció el Sportivo, que se quedó sin nada en los últimos minutos de juego. Con un inicio donde la visita tenía el balón, fundamentalmente con Alonso, uno de los que cumplió una buena tarea en el partido, Starna inquieto desbordando por ambas bandas, este tuvo la primera a los 6'. Cardozo hizo todo muy lento en una clara para el local y esto le dio la posibilidad a Bartoletti de tapar la más clara. Ortiz tuvo la suya, pero la pelota se fue desviada.

El local mostraba peligrosidad en la contra, Alsina tuvo una con Picirillo pero no pudo filtrarse en los últimos metros. Starna intenta por izquierda a los 27' pero el arquero Coronel ganó el duelo. Encuentro con diferentes matices, Nacimento metió un “frentazo” en el travesaño cuando Bartoletti no llegaba, y a los 34' Cardozo tuvo otra y esta vez el “1” visitante controló en dos tiempos.

En la segunda etapa, el conjunto de González salió a presionar a su rival, pudo salir con esfuerzo el local luego de los 10', pero a los 15' Picirillo reventó el travesaño, el partido si bien tenía situaciones se mantenía inalterable en el resultado, luego se trabó un poco pasando los 20, aunque los celestes se mostraban más peligrosos y con resto, así entonces en la parte final del partido, tuvo el despertar del goleador, que si bien por momentos pasaba desapercibido, cuando aparece, no falla y así a los 40' y 43' sacó a relucir su tremenda capacidad goleadora y con dos golazos sentenció la historia. El conjunto de “La Loma” aseguró así su paso a las instancias finales, aún a falta de dos fechas. Sportivo aún mantiene viva sus chances clasificatorias, dependerá de sí mismo, y alguna otra “manito” del líder del grupo. .