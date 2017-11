Salud avanza en la implementación del SAME disponiendo una capacitación

El Ministerio de Salud bonaerense dictó una capacitación en General Viamonte para el personal que estará a cargo del SAME en ese distrito.

Médicos, enfermeros, conductores de móviles y radio operadores de General Viamonte asistieron a una capacitación brindada por el ministerio de Salud, de cara a la próxima puesta en funcionamiento del SAME Provincia en ese municipio.

Desarrollada en el Club Español de la localidad de Los Toldos, la actividad fue dictada por un equipo multidisciplinario de instructores de la cartera sanitaria, con el objetivo de brindar las herramientas iniciales para ejercer los distintos roles de la atención pre-hospitalaria una vez implementado el SAME Provincia.

Durante la jornada, que ya fue desplegada en un total de 38 municipios, los enfermeros explicaron los protocolos del RCP básico –tanto la parte teórica como la práctica–, y el uso del DEA (desfibrilador automático) para evitar la muerte súbita. Asimismo, aleccionaron respecto a cómo socorrer a una víctima atrapada en un vehículo (extricación) y su posterior inmovilización.

Un equipo de psicólogas explicó las pautas para proteger la salud mental y privacidad de las personas víctimas de un incidente crítico, así como la de sus familiares.

A su turno, los conductores de vehículos sanitarios expusieron acerca de formas prudentes de conducción, priorizando la seguridad y respetando las normas de tránsito, y también se refirieron al cuidado de la ambulancia y su equipamiento.

En tanto, los médicos disertaron sobre el manejo del trauma, su cinemática, incidentes con víctimas múltiples, la categorización por el sistema triage, los protocolos de RCP avanzado (uso del cardio desfibrilador) y el manejo de la vía aérea.

Los radio operadores locales, por último, recibieron capacitación en comunicación, de modo tal que puedan gestionar los llamados que llegan al 107 para realizar una correcta categorización de la urgencia y una adecuada atención de la persona que llama a la línea de emergencias.

“Tenemos que entender que quién llama está teniendo un problema urgente y necesita que el sistema se lo solucione, y para esa persona el que atiende la llamada representa al sistema”, señaló Gustavo Taylor, a cargo de la capacitación de los radio operadores.

Implementación

Desde fines del año 2016, el gobierno bonaerense comenzó a implementar paulatinamente un Servicio de Atención Médica de Emergencias, denominado SAME provincia. Es el primer sistema de emergencias del Estado bonaerense que brinda atención primaria en la vía pública y garantiza que los pacientes reciban atención de calidad a tiempo en casos de incidentes viales, situaciones de violencia o accidentes con múltiples víctimas.

En la primera etapa de ejecución, el programa llegó a 20 municipios, se entregaron 140 ambulancias y se creó un equipo de atención de 2.500 personas beneficiando a 7 millones de bonaerenses. En tanto, para la segunda etapa, que comenzó a mediados de junio, se prevé la adhesión de 20 municipios más antes de fin de año, alcanzando a 12 millones de vecinos de la Provincia. También se trabaja en la integración del SAME al 911.

La inversión destinada al proyecto supera los mil millones de pesos para el equipamiento, formación y logística de este tipo de sistemas en los municipios de la Provincia que se adhirieron al programa. Se otorgaron recursos a las diferentes localidades para contratar a los médicos, choferes y radio operadores que atienden a los pacientes, también se entregaron ambulancias con el equipo necesario.

Además, se crea una Línea Única de Emergencias con un sistema de comunicaciones eficientes de alta tecnología y conectividad con una sede en cada partido y centros de coordinación regional.

En el caso de General Viamonte, el Intendente ya firmó el convenio por el cual la Provincia dotará al Hospital municipal de una ambulancia de alta complejidad, indumentaria y capacitación para el personal, más la suma de 5.460.000 pesos distribuidos en tres etapas para hacer frente al programa.