Agrupaciones gauchas, música y danza por el Día de la Tradición

Los festejos del día de la tradición tuvieron este año una buena participación, gracias a la convocatoria de agrupaciones tradicionalistas y artistas de nuestro medio, que sumaron su aporte a la propuesta de la Dirección de Cultura. En horas de la tarde y luego de recorrer las calles de a caballo y en antiguos e impecables carruajes, los actos se concentraron en la esquina de José Hernández y Dorrego.

Allí confluyeron centros tradicionalistas, ballet de danzas y músicos locales para ponerle colorido a esta celebración tan nuestra. Estuvieron presentes El Fortin, La Rastrillada, Los Penachos, El Picaso y El Estribo. También hizo lo suyo el Ballet Huilen, no solamente con danzas sino que fueron encargados de colocar una ofrenda floral al pie de la placa que se encuentra plasmada en esta esquina emblemática de nuestro pueblo.

Y luego hubo baile y peña con artistas locales Fabián Gutiérrez, Lizi Tardella y Leo Etchart junto a integrantes del Ballet Municipal Huilen a cargo de la profesora Viviana Pastorino, para darle cierre a esta sentida celebración por el Día de la Tradición.



ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA EJERCICIO Nº 98 CONVOCATORIA

Convocase a los Señores Asociados de la Cooperativa Rural de Gral. Vte. Ltda., a la Asamblea General Ordinaria que se llevará a cabo el día 24 de Noviembre de 2017 a las 18:30 hs. en las instalaciones del Salón del Centro Cívico y Cultural, sito en calle San Martín Nº 108 Los Toldos Pcia. De Bs. As. Con el objeto de considerar el siguiente:



ORDEN DEL DIA

1) Designación de dos Asociados para suscribir el Acta de la Asamblea, conjuntamente con el Presidente y el Secretario.

2) Lectura, consideración y aprobación de la Memoria, Balance, Estado de Resultados y Cuadros Anexos, juntamente con el Informe del Síndico y del Auditor, correspondiente al ejercicio Nº 98 cerrado al 31 de Agosto de 2017. (Art. 39, 40, y 41 Ley 20.337).

3) Ratificación de la autorización al Consejo de Administración para adquirir, enajenar, gravar, locar y en general celebrar toda clase de actos jurídicos sobre los bienes muebles y/o inmuebles de la Cooperativa, en cumplimiento de lo establecido en el Art. 55 Inc. K) del Estatuto Social.

4) Proyecto de distribución de excedentes.

5) Consideración de la política financiera seguida por el Consejo de Administración.

6) Designación de una comisión Escrutadora para control de la Elección y verificación del escrutinio.

7) Autorización para la venta de Camión Ford F-7000, modelo 1978, dominio UMT337, motor TUA102089C, Chasis KA6LTK- 43537.

8) Autorización para la compra de un acoplado modelo 1976, tipo tanque, chasis RPA419677 con patente TKG068.

9) Autorización para la compra de un acoplado Marca Indecar, Modelo 1985, Tipo Tanque, Chasis nº AI- 2590/85, con patente UQU265.

10) Autorización para la compra de un chasis marca Mercedes Benz, modelo L-1218, tipo chasis c/cabina, motor nº 3767550U0073487, chasis nº 9BM694004VB139668, patente BSE023.

11) Elección de los siguientes miembros de acuerdo a listas de precandidatos presentada con setenta y dos horas de anticipación, según lo establecido en el artículo 42 (primer párrafo) del Estatuto:

a) Cinco miembros titulares en reemplazo de los Señores: BELOQUI Miguel Ángel, AHUMADA Guillermo Andrés, REDONDO Ernesto José, LINGOR Juan Marcelo, RUIZ Carlos Alberto.

b) Cinco miembros suplentes.

c) Un Síndico Titular y un Síndico

Suplente en reemplazo de los señores: BASILE Juan Alejandro y el Sr. ROSSI Martín Héctor por el término de un ejercicio. En todos los casos por terminación de sus respectivos mandatos. Los Toldos, Octubre de 2017.



TAGLIAFICO, Gustavo Andrés - Secretario BELOQUI, Miguel Ángel - Presidente



DE NUESTROS ESTATUTOS

Art. 32º: Las Asambleas se realizarán válidamente, sea cual fuere el número de asistentes una hora después de la fijada en la convocatoria, si antes no hubiere reunido la mitad más uno de los asociados. Art. 40º: Las decisiones de la Asamblea conformes con la Ley, el Estatuto y los Reglamentos, son obligatorias para todos los asociados, salvo lo dispuesto en el Art. 43º referido exclusivamente al cambio del objeto social.