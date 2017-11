Los Toldos festeja su 125° Aniversario con múltiples actividades

El 2 de noviembre último Los Toldos cumplió 125 años, por tal motivo el Municipio ha organizado muchas actividades.

El jueves último se hizo el acto oficial, en la Plaza Rivadavia, a las 11, con la presencia de autoridades municipales encabezadas por el intendente Franco Flexas y el ex intendente Elio Torregiani. En la oportunidad, actuaron el Coro Polifónico y el conjunto de Danzas Huilen.



Ayer, a las 18, en los altos del Español hubo un encuentro de coro de niños de General Viamonte, Pergamino y Ameghino. Luego a las 19:30, en la Sociedad Española: ronda de historias, homenje a Carlos Torres Vila a cargo de Juan Carlos Goiri “ El Chaguanco”, y tango con Alejandra Prat.

Hoy será la Bicicleteada Histórica, que incluye una recorrida de los lugares más emblemáticos de la ciudad, partiendo a las 14, desde San Martín y 6 de Agosto.

Mañana domingo, será La Fiesta del Pueblo, desde el mediodía en la Plaza Rivadavia.

Habrá: artesanos, hacedores, productos regionales, stand de comercios locales, patio de comidas, muestras institucionales y educativas, muestra de talleres culturales, stand de gobierno, juegos recreativos, exposición de autos y mucho más.

Durante toda la tarde actuarán en los dos escenarios principales: Lucas Geravi, Banda Sergio, Buscando Rumbos, Especias Surtidas, Laura Garín, Fabián Gutiérrez, La Onda, Jocelyn Castro García, Los Caimanes, Ballet Nuevos Horizontes, conjunto de Danzas Huilén y cierre con “El Chaguanco” y su homenaje a Carlos Torres Vila.

¡Feliz Aniversario Los Toldos!

El 2 de noviembre se cumplieron los 125 años desde que Electo Urquizo puso la piedra fundacional del pueblo.

Desde el Municipio, quisieron hacerle un homenaje diciendo: Si nos hablara hoy (haciendo un juego con sus palabras) seguro nos diría:

"He sido un pobre diablo de origen muy humilde. Pero he luchado y trabajado. No me avergüenzan mis pobrezas....

Muchas veces los he oído quejarse de la vida, de los trabajos, de los negocios y de los grandes inconvenientes que dicen haber encontrado en su camino.

Este pueblo crecerá destacando la lucha del trabajador y su triunfo en contraposición al desfalco de los haraganes. Ustedes verán el éxito de la buena economía y las consecuencias de los derroches y de las rumbosidades; los frutos de la soberbia contrapuestos al fruto de la humildad.

Quiera Dios que este relato de mis infortunios les sirva de guía en sus vidas y hasta el final de los días".

(Prologo del libro "Memorias de un pobre diablo").