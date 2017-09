En Ameghino se corrió la 5ta fecha del Rally Federal

GENERAL VIAMONTE

Días inestables, un fin de semana que se presentaba con cielo plomizo, llovizna, que sin embargo permitió la largada y un súper especial nocturno el mismo viernes, con 14 pruebas especiales, que sumaron un total de 147 kms de carrera en 4 trazados. Además el Parque de Servicio con un escenario donde hubo espectáculos artísticos y un patio de comidas. Mucho público como se acostumbra en estos eventos de elite, acompañaron el trazado a pesar del clima. Contó con la organización de la Municipalidad de Ameghino. El itinerario de la carrera tuvo un recorrido muy particular ya que no se repetirá el formato de las secciones para los 4 trazados . Puntaje y medio otorgó esta quinta fecha cuando entramos a la segunda mitad del campeonato 2017.

Al final del domingo los pilotos uruguayos dieron la nota, así Fernando Caceres se llevo la general del Rally de Ameghino, un rally muy duro por la cantidad de kilómetros recorridos, donde había que tener una muy buena estrategia de carrera para llegar al final.

Alejandro Uzandizaga termino segundo en la general.

En cuanto a la N1 que fue muy peleada, terminó siendo para Pablo Lonati, Bruno Díaz segundo y completa Diego Robagliati. Allí el auto VWGOL nro. 266 del equipo Tio Pelusa, conducido por José y como navegante a Gabriel Franco, cuando el desarrollo de la carrera era totalmente normal, hasta que en una chicana impactan con las gomas, rompiendo la parrilla de suspensión que los obliga a abandonar esta etapa. No obstante un gran trabajo en equipo, permitió la reparación y reengancharse para los especiales del domingo, que sin embargo a pesar de los esfuerzos denodados el auto dijo basta, golpeado, y con desperfectos, hizo que no pudieran completar el trazado.

La próxima fecha será en el mes de octubre en el partido de Leandro N. Alem.