El Director General de Cultura y Educación, Sánchez Zinni, escuchó inquietudes de docentes

GENERAL VIAMONTE

El pasado sábado, el Director General de Cultura y Educación de la Provincia, Gabriel Sánchez Zinni, se hizo presente en nuestra ciudad junto a parte de su gabinete.

Aquí fue recibido por el Intendente Franco Flexas, funcionarios de educación y Consejeros Escolares. Juntos encabezaron una reunión en el Centro Cívico con la presencia de Directivos de escuelas de todo el distrito, quienes trasmitieron pedidos e inquietudes.

Al finalizar, el funcionario provincial recorrió obras que se llevan adelante en distintos establecimientos educativos.

Hubo lugar para una breve conferencia de prensa en la cual, Sanchez Zinni respondió las siguientes preguntas:



¿Qué se lleva de Los Toldos, en la charla con los directivos y jefes distritales?

La verdad que muy interesante primero trabajar en conjunto con Franco, con el municipio. Acá tienen un intendente con mucha energía, con muchas ganas de mejorar, muy involucrado en la educación, que sabe además de temas educativos por lo cual venimos trabajando ya desde que asumí la gestión, en mirar esta realidad educativa de General Viamonte y ver como la podemos encarar en conjunto. Así que me llevo mucho entusiasmo del gobierno municipal para seguir mejorando, muchos avances en el tema de infraestructura que han hecho con el fondo municipal, con el Consejo Escolar. Me llevo mucho interés también del grupo de directores, de docentes, mucho entusiasmo en mejorar, mucho compromiso. Los veo que tienen ganas de seguir mejorando, sobre todo el aprendizaje de los chicos y las chicas de Viamonte es lo más importante que tenemos en el tema educativo.



¿Los distritos vecinos las inquietudes son similares?

Si, muy parecidas. No todos los municipios tienen intendentes tan involucrados en la educación, es una diferencia importante. Son desafíos que estamos enfrentando juntos en toda la provincia, que tiene que ver con la mejora en los aprendizajes de matemática, sobre todo en secundaria, en las pruebas APRENDER dieron muy bajas, en la retención en secundaria que también es importante. Nos contaban de una escuela rural una experiencia muy interesante de retención en secundaria y también en el mundo del trabajo, y también expandir la matricula en todo lo que tiene que ver en formación profesional y tecnicaturas superiores. Tenemos muchos chicos jóvenes adultos en la provincia de Buenos Aires que no tienen secundaria, que no tienen las herramientas para que les vaya bien en el mundo del trabajo y creo que también es importante destacar las experiencias locales con Viamonte para que otros municipios tomen ideas y puedan llevar adelante.