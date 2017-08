El líder Camioneros con lo justo, lo de Viamonte decoroso

GENERAL VIAMONTE

Había demasiadas expectativas en la previa, casi que en la semana el tema futbolero pasaba por lo que iba a acontecer el domingo, cuando el líder de la zona, el encumbrado, gigante Camioneros llegara a nuestra ciudad, no solo por lo que representaba futbolísticamente sino también el entorno, lo que significaba la llegada de una multitud de incondicionales seguidores. Así lo entendió también el público local, que prácticamente una hora antes empezaba a cubrir cada sector, apretujarse como pocas veces, buscando el lugar de privilegio. Pasadas las 15,30 (15,40 para ser más preciso) cuando la pelota empezó a rodar era imponente mirar hacia los 4 costados, y ver semejante paisaje, gente, más gente, el perímetro decorado con innumerables banderas, el sonido de bombos, instrumentos de vientos y canticos incesantes.

A la visita parecía que todo se le iba a simplificar, cuando en la primera llegada, apenas 2' un avance por izquierda, el centro pasado de Vitale, pretende descolgar Duarte, falla en el cálculo, la pelota se le “cae”, encuentra a González que la mete al medio, donde solo, sin marcas el espigado Vico la empuja hacia la red. Sorpresa en los parciales locales, algarabía en el alambrado sobre calle Necochea. Había que esperar el aspecto psicológico de uno y otro, pero si alguno pensaba que este equipo era un “gran cuco”, nos equivocamos todos. Es cierto, disciplinado, táctico, obediente, todos colaboran, pero sin descollar, sin un “distinto”. Entonces Viamonte comenzó a faltarle el respeto, a ganar en el medio, lo más peligroso se originaba por la banda izquierda. Precisamente un córner por ese sector ejecutado por Millares, encuentra increíblemente solo a Castillo que no pudo conectar bien de cabeza, en lo que hubiera sido el empate, iban apenas 11'. Era de ida y vuelta, una media chilena de González ponía en alerta a la defensa local, que sin embargo se iba afirmando con un buen trabajo de los centrales Roca Manavella, Cesarini era salida por izquierda.

Después de eso no mucho más, estudio, precauciones, la cuestión era no equivocarse, sino se sacaba del medio. Para el complemento los ahora vestidos de azul, adelantaron sus líneas, llegaban los cambios, Jorge Fernández intentaba darle potencia arriba, acompañar mejor a la dupla de ataque, después el ingreso de Gutiérrez y Ponce, aires renovados y más juego en el medio.

Así poco a poco Viamonte acorralaba a su rival que esperaba bien parado atrás intentando golpear de contra, así González probaba a Duarte que respondía bien, el “Verde” empezaba a sufrir el partido, remate de Nico Gutiérrez cerca del poste izquierdo, en los minutos finales el asedio era cada vez mayor un fuerte remate de Millares exige a Evangelisti, fue también Verón entrando increíblemente solo por izquierda quien no acierta al arco, con pelota dominada. En una contra reacciona rápido Duarte saliendo lejos con los pies ante la arremetida de Tello, y con 5' de descuento marcado por el árbitro Martín de impecable trabajo, las chances se iban diluyendo, a pesar del esfuerzo del equipo de Oliver por torcer la historia, mientras que los de Calleri se aferraron con uñas y dientes a este trabajoso triunfo que le permite seguir en lo más alto de la tabla.

Para el “Decano” el sabor amargo de la derrota, pero sabiendo que hizo un papel digno, que otra vez no se retiró del campo de juego siendo superado, y en este caso por uno de los favoritos. Pero goles son amores, errores en esta categoría se pagan con puntos, pero la tranquilidad del deber cumplido y retirarse con la frente en alto, ante el aplauso de sus parciales que reconocieron un decoroso partido.