Realizarán una encuesta de hogares y empleo en General Viamonte

GENERAL VIAMONTE

Durante una conferencia de prensa realizada la semana pasada, el Intendente Franco Flexas y la Secretaria de Hacienda, Ana Paula Cascallar anunciaron la puesta en marcha de una encuesta de hogares y empleo, la cual será implementada desde el INDEC y la Dirección Provincial de Estadísticas. En total se relevarán más de 1000 hogares a través de encuestadores que entrevistarán a vecinos de Los Toldos y Baigorrita.

La Licenciada Cascallar explicó pormenores de este importante censo, al decir: “Es la primera vez en la historia que Los Toldos va a participar de la encuesta de hogares y empleo. Esta encuesta la está liderando la Dirección Provincial de Estadística que reporta directamente al INDEC, así que a partir del año que viene o a fin de año cuando estén todos los datos de la encuesta vamos apoder ingresar a la página de la Dirección Provincial de Estadística y va a figurar General Viamonte en todos los datos.

Para mí eso me hace feliz porque lo soñamos desde que empezamos con la gestión.

La encuesta va a tener un relevamiento aproximadamente en 1008 viviendas, que pueden ser más o menos porque no se asignan viviendas sino se asignan segmentos, estos pueden ser de dos, tres cuadras y en esos puede haber 4 viviendas o puede haber más.

Estos segmentos los realizó y seleccionó la Dirección Provincial de Estadística, no se hace una selección por parte del Municipio sino que la DPE de acuerdo a los censos del año 2010, de acuerdo a su relevamiento hace al azar con sus métodos de muestreo las viviendas para que sea lo más representativo del partido.

Es una encuesta que va a relevar los datos que nos importan a todos, que son demográficos, cuestiones habitacionales, cuestiones de empleo, cuestiones de ingreso. Necesitamos la colaboración de cada una de las personas que sea entrevistada para que sea objetiva porque, si nosotros contamos y realizamos la encuesta en forma adecuada vamos a poder repetirla, entonces vamos a tener datos todos los años, para poder gestionar porque creo que la manera de poder tener una buena gestión también parte de una base de tener buena información.

Por su parte, el Intendente Flexas expresó: “Es un muestreo muy importante de datos, capacidad laboral, desempleo, pero además también la situación habitacional, realmente de ahí tendría que salir un número mucho más concreto de cuantas viviendas más se necesitan. Por eso pedimos que la gente participe, que sea sincera, que diga lo que es porque además es una encuesta anónima.”



Algunos datos de interés sobre la encuesta

* Para realizar la muestra, la Municipalidad a través de una búsqueda abierta seleccionó a 18 encuestadores que en principio van a ser las personas que están entrevistando y por parte del municipio se armó un equipo de 5 supervisores, con la idea de que si el año que viene se vuelve a realizar ya tener un equipo más formado pensando en futuro, que son personas que están trabajando actualmente en la municipalidad.

* El trabajo de campo va a durar aproximadamente un mes y la encuesta consta de una parte familiar y un formulario individual. El formulario familiar consta más que nada la parte de la vivienda y datos generales del hogar y el formulario individual que lo tienen que completar las personas mayores de 10 años.

* El tiempo promedio ronda en los 20-30 minutos pero va a depender de la cantidad de personas que haya en el hogar.

* El encuestador tiene que cumplir con el secreto del encuestador, o sea detrás de todo está la Ley 17.622 por la cual se puede penalizar a alguien que no cumpla con el secreto del encuestador. Esta información solo sirve para índice y datos no se va a cruzar ni con AFIP, ni Arba, es solo para recabar datos.

* El encuestador tiene un carnet que lo identifica, donde dice que es entrevistador, donde están los datos y hay un teléfono de contacto.