Saúl Lisazo protagoniza una emocionante película

GENERAL VIAMONTE

El actor nacido en nuestra ciudad Saúl Lisazo (61), con amplia y reconocida trayectoria como galán de telenovelas, incursiona ahora como protagonista en un film que está a días de su estreno. Se trata de la película “Septiembre, un llanto de Silencio”, escrita y dirigida por el guatemalteco Kennet Müller, que tiene un vínculo particular con la historia ya que quienes vivieron en carne propia el atentado fueron su madre y su hermano.

Según cuenta el propio Müller “La película parte de un ataque terrorista que ocurrió el 5 de septiembre de 1980, cuando una bomba estalló dentro de un ómnibus. En este se encontraba una madre junto a su bebé. El estruendo provocó que el niño de 3 meses perdiera la audición.

Está basada en un hecho real que vivió mi mamá y mi hermano.

Aunque es una tragedia, la película relata lo que es el amor ante la adversidad.”

Respecto a la elección de los protagonistas, el director expresó: “Detesto hacer casting. Creo más en conocer a las personas con las que trabajo y con Saúl (Lisazo) fue algo especial. Le envié el guion y aceptó trabajar en la película. A Costanza la conocí en Guadalajara (México) hace muchos años y hubo química. Ella era ideal para el personaje de Teresa, que es difícil de interpretar, pues está sorda.”

El papel que protagoniza el actor toldense es el de Josué, el padre de Teresa, de quien se ocupa luego de que su madre muere. Para ello, tuvo que caracterizarse, dejándose la barba y bajando algunos kilos.

“Cuando leí el guion no dudé ni un segundo en aceptar participar en esta película”, dijo Saúl Gustavo Lisazo Ozcoidi, quien tiene una larga trayectoria en melodramas mexicanos.

“Hay una etapa de mi carrera, de mi vida, donde quiero arriesgarme a hacer otras cosas. Ya hice una carrera bastante larga y a veces tediosa en la televisión. Necesitaba hacer otro tipo de papeles. Siempre quise hacer cine y ahora tengo la oportunidad”, añadió el actor. Josué, el rol que interpreta, es un argentino jugador de futbol que viaja a Guatemala para hacer carrera, pero nada sale como lo ha planeado y debe trabajar en lo que sea para sacar adelante a su familia. El balompié es el único nexo que Lisazo tiene con su personaje pues también fue futbolista.

El tráiler oficial o adelanto de la película que tendrá su estreno mundial en Guatemala el próximo 28 de septiembre, se puede ver en youtube. Y es realmente atrapante, tanto que le dejan a uno esas ganas verla cuanto antes, no solo para disfrutar a nuestro consagrado actor coterráneo en un gran papel, sino también por la emocionante historia que tiene ribetes dramáticos y un gran contenido humano.

Por todos esos condimentos, ojalá que podamos tenerla pronto en nuestro Cine Italiano…