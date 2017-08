Los Vascos se quedaron sin nafta y ven complicada su clasificación

GENERAL VIAMONTE

Era un partido para ir ratificando lugares de privilegio, apuntando decididamente a la liguilla final, meterse entre los 4 que le permitan luchar el CLAUSURA, por eso era uno de los partidos excluyentes. El local que ya tenía en el bolsillo la clasificación (incluso días atrás se le otorgaron los puntos del partido clásico ante Viamonte), por eso apeló a un “mix” con varias ausencias, que de todas maneras le permitieran estar lo más alto posible. Para el conjunto del Cuartel V, que pocas semanas atrás tenía un panorama por demás alentador, no le quedó resto para encarar la etapa decisiva, caía ante el colista Defensores, y ahora llegaba con la presión de sumar. A pesar de un comienzo parejo, donde incluso los orientados por Griguela tenían más la pelota, carecían de la profundidad necesaria, extrañaban a su máximo referente de área, Redondo, entonces chocaban contra sus propias imprecisiones, y la seguridad de Brighente que cada vez que le tocaba intervenir lo hacía con extremada solvencia. Para colmo en uno de los pocos ataques del equipo de la banda, a los 27' por derecha Godoy, abre al sector izquierdo, donde ingresa Cabral, desborda mete un centro al corazón del área, y llamativamente solo para empujarla Lobianco decretaba el 1 a 0. La Delfina siguió intentando, Godoy fue el abanderado, el encargado de ordenar, distribuir, pero arriba Gallo y Berte no estaban finos. La segunda mitad arrancaba con las mismas características, uno obligado a ir por el empate, el otro esperando bien parado, a la falta de ideas de la visita se le sumaba las pelotas aéreas y en ese contexto se hacía cada vez más grande el “1” riverplatense. Pasado el cuarto de hora el defensor Lisazo era expulsado por Postigo por doble amarilla, circunstancias que nunca pudo aprovechar la visita, envuelto en el nerviosismo y confusión general. Leduc le comete un claro penal a Lobianco, que el mismo delantero se encarga de transformarlo en gol, cuando se jugaba el minuto 22'. Era el golpe necesario para terminar de confundir a La Delfina que quedó expuesto a cada contra, los cambios le dieron más ambición sobre todo con Herrera, pero los minutos transcurrían y nada cambiaba, hasta que a los 44' cuando el ingresado Herrera se disponía a rematar es víctima de una evidente falta dentro del área, bien sancionado por Postigo. El capitán Godoy lo cambia por gol. El descuento de 4' fue un padecimiento para River, que a no ser, cuando no por Brighente tapando una pelota increíble otra hubiera sido la historia. La Delfina en esos últimos minutos casi logra lo que no había podido en todo el trámite. Con el pitazo final, ahora dos historias diferentes. Para River superar momentáneamente a Viamonte en el segundo lugar, y La Delfina perder el sitial de privilegio: el cuarto lugar en manos de Zavalía, y ya no depender de sí mismo en la última jornada.