El Decano ahora fue torazo en rodeo ajeno

GENERAL VIAMONTE

El representante de nuestro fútbol viajaba a la localidad de Brandsen, en el partido de La Plata con el ánimo en alza, producto de la victoria lograda en su casa semanas atrás, y con mucho optimismo recorrió esos más de 300 kms que lo separan con nuestro medio. Un esquema un poco más ambicioso decidió el técnico Oliver, habida cuenta de la necesidad de su rival de turno, y además poder rodear mejor a sus hombres de ataque Millares Castillo. Recurrió a los juveniles Gutiérrez y Ponce para que la pelota pudiera llegar con mas limpieza y simpleza. De todas maneras el local salió con la intención de quedarse con los tres puntos obligado por las circunstancias y la condición de local. Ambos conjuntos intentaron hacerse de la pelota pero con el correr de los minutos, se fue equilibrando el trámite, porque Viamonte le fue encontrando la mano y tuvo una gran chance primero con Castillo, luego con Avilés, pero la mala puntería y una gran intervención del golero Benítez le negaron el gol. Everton sintió el impacto, sobre todo cuando pierde a uno de sus mejores valores: Avalo Piedrabuena en el minuto 27, lo que le quitaba claridad y creación. Un remate de Juan Cruz García, que salió apenas desviado, y un tiro libre del mismo jugador que se estrelló en el travesaño de Duarte fueron las chances más claras a favor del auriazul, que con el impulso intentó irse a los vestuarios en ventaja pero no pudo hacerlo.

A la vuelta del descanso Duarte le ahoga el grito de gol a Chapetta, sacando su tiro por sobre el travesaño. Everton salió decidido a romper el cero y contó con gran participación de Roccuzzo, aunque el empate era irrompible.

Nuevamente con el correr de las agujas del reloj Viamonte se acomodó y contó con situaciones muy claras, Millares prácticamente abajo del arco y Avalos sorprendiendo de cabeza y sin marca, por lo que a esta altura el 0 no reflejaba las situaciones ante uno y otro arco. Y cuando ya todo parecía enmarcarse en un empate clavado, con el local volcado en terreno de su rival, Viamonte golpeó en la agonía, cuando el minuto 46 fue lapidario para los dueños de casa, una excelente habilitación de Nicolás Castillo, para que esta vez el certero goleador linqueño Luciano Millares no fallara y ante el achique de Benítez coloca la pelota que va a dormir al fondo del arco. Otra vez como ocurriera hace unos días atrás, los cambios fueron determinantes para rumbear el partido y el resultado. Lo había sido Fernández ante CRIBA. En este caso el ingreso de Nico Verón y Colombo. Viamonte se volvió feliz, con el sabor dulce de una nueva victoria, esta vez de visitante, y ahora sin dudas una semana con la vara alta, esperando a uno de los grandes candidatos no solo de la zona, sino también del campeonato.