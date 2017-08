GENERAL VIAMONTE

El día viernes por la tarde en la sede partidaria del PJ local, los candidatos de Unidad Ciudadana brindaron una conferencia de prensa por el resultado de las PASO.

Fue el primer Candidato a Concejal, CPN Mauricio Martín quien comenzó haciendo un análisis de la elección, al decir: “Después de la adrenalina de la campaña que culminó el domingo con la elección, hicimos algunos análisis medios rápidos. Los análisis más puntuales con los compañeros, militantes y amigos los haremos en el transcurso de estos días, pero bueno queríamos expresar lo que habíamos sentido, lo que habíamos vivido y lo que nos quedó.

Después del domingo, nos quedó ese gustito digamos a poco que nos faltó, pero bueno el lunes frio, con la gente que te felicitaba en la calle, a mí como a todos mis compañeros, empezamos a darnos cuenta del real resultado que habíamos obtenido, donde consideramos que fue una muy buena elección, donde estuvimos a solo 8 votos promedio por mesa de la fuerza del oficialismo que cuenta con toda la estructura y 250 millones de presupuesto. En base a los resultados, también sabemos que fue una PASO, que no define nada pero es una foto de cómo está la situación. Con estos resultados estaríamos ingresando tres Concejales por lado y un Consejero Escolar por lado, es decir en números sería lo mismo para cada una de las fuerzas. También vemos que el 60% de la población está del lado de la oposición y ahí estará la estrategia en tratar de amalgamar ese 60% en nuestro espacio, convencer a los ciudadanos que acompañaron a las diferentes fuerzas, a las fuerzas de Cumplir, 1 Pais y también porque no a los de Cambiemos. Y al que no fue a votar, el espacio de Unidad Ciudadana es el espacio que los va a representar. Así que bueno, el análisis rápido creemos que fue una muy buena elección y nos quedó la imagen del domingo donde este espacio estaba lleno de militantes, amigos, compañeros y familia. Donde te felicitaban y te abrazaban y te decían 'el lunes arrancamos nuevamente, ya queremos seguir con todo esto'.

Así que bueno, después de todo eso, de que cada uno le dedique un poco de tiempo a su trabajo, su familia, en estos días, el compromiso firme y fuerte esta de todos nosotros y de todos los que no se ven en esta foto de seguir laburando a full, ponerle la mismas ganas que le pusimos y un poquito más para llegar a triunfar, que es lo que queremos como espacio y representar a todos y cada uno de los ciudadanos del Distrito de General Viamonte. También vemos los resultados que hubo en la zona donde hubo diferencias abismales de 40 a 40 y pico porciento a 20 y nosotros estuvimos 40 a 36,5 solo un 3%. Por supuesto que no vivimos aislados ni nos consideramos que somos los únicos pero creemos que el trabajo fuerte se ha hecho y estamos convencidos que ese poquito que nos falta lo vamos a revertir en estos 60 días que nos quedan.

No quiero abundar en comentarios simplemente agradecer, felicitar a todas las fuerzas que participaron, agradecer a toda la ciudadanía y quédense tranquilos que este espacio que se llama Unidad Ciudadana va a seguir trabajando con el compromiso que lo ha hecho hasta ahora y que el día que nos toque estar en el lugar que nos corresponda vamos a representar a todos y cada uno de los ciudadanos del Distrito de General Viamonte.”

A su término, el Candidato a Consejero Escolar, Prof. Sebastián Franco, manifestó: “Quiero agradecer a la comunidad por haber confiado en nosotros y en especial agradecer a la gente joven, a los adolescentes que pudieron confiar en esta lista e invitar a esos adolescentes, a esos jóvenes que no participaron, que no llegaron a votar y decirles que puedan hacerlo en las próximas elecciones de octubre ya que es muy importante debido a que es un derecho que se viene adquiriendo de hace un montón de años, que fue luchado, y que necesitamos que ellos puedan concurrir a octubre a votar. Creo que los adolescentes tienen una voz muy importante y tenemos que confiar en ellos para que puedan participar en la lista por eso los invito a participar, los invito a que se instruyan, a que su voto es muy importante y que Unidad Ciudadana es la lista que realmente los representa , que piensen en un futuro, en un futuro para ellos, para sus próximas generaciones, y que realmente puedan decidir cuál es su futuro, porque realmente su voto vale, y no descreer en la política como nos hacen creer que la política no sirve. La política sirve porque es el organismo de cambio en las sociedades, eso tienen que saber.”

Para finalizar, la Candidata a Senadora en cuarto lugar por el espacio político también tuvo palabras de agradecimiento para con “Los ciudadanos que el domingo pasado a través del voto nos otorgaron la confianza.

Agradecerle también a todos los vecinos y vecinas que nos recibieron a lo largo de estos días en sus casas con mucho respeto, con mucho afecto, esos espacios donde pudimos encontrar, donde pudimos compartir nuestras inquietudes, nuestros proyectos, nuestros sueños, escuchar sus necesidades, también agradecer a muchos vecinos que se acercaron con un aporte mínimo algunos, otros más importantes, que nos permitieron llevar adelante esta campaña. También esta campaña, decirles que fue una campaña que la basamos en las ideas pero también en el respeto, es por eso que convoco a los integrantes de las otras fuerzas que este tramo que falta hasta octubre se haga en un clima de respeto, discutamos ideas, proyectos hasta metodologías, pero que sea respetuosa, que no haya mentiras ni calumnias. Vecino no hay pueblos chicos ni pueblos grandes, todos somos importantes, vamos a estar mejor si todos estamos mejor, no solamente unos pocos. Unidad Ciudadana este espacio viene a recuperar la ética de la solidaridad, de la justicia social, y del desarrollo argentino.

Vamos a mirar hacia adelante, todos juntos y a caminar por un General Viamonte mejor y una provincia mejor.”