Marcharon por la aparición con vida de Santiago Maldonado

GENERAL VIAMONTE

El día viernes 11 de agosto, a pesar del mal tiempo, “Autoconvocados por la Memoria, la Verdad y la Justicia” se reunieron en la Plaza principal de nuestro pueblo para reclamar la aparición con vida de Santiago Maldonado, joven artesano desaparecido en Chubut durante una manifestación del pueblo mapuche.

Las marchas y concentraciones que se hicieron sentir en todo el país, también se replicaron en nuestro medio.

Una de quienes habló fue la Concejal María Eugenia Sánchez, quien se expresó de la siguiente manera: “Como vecinos y vecinas autoconvocados decidimos hoy estar en la plaza principal de nuestro pueblo como muchos argentinos en otras muchas plazas del país y principalmente movilizándose y concentrándose en la Plaza de Mayo.” Y más adelante leyó un documento del grupo, diciendo: “En la Argentina de hoy no solo hay presos políticos sino también un desaparecido tras un operativo represivo y nosotros, los Autoconvocados por la Memoria, la Verdad y la Justicia de Los Toldos no podemos quedarnos al margen, ni ser observadores pasivos de las luchas de los pueblos.”

Al finalizar, señala el comunicado: “Exigimos: Memoria activa para interpelar no solo el pasado sino también el presente. Este presente que pisotea derechos, libertades y acalla voces y desaparece cuerpos.

Este presente con funcionarios judiciales y gubernamentales que no representan al pueblo o que intentan seleccionar, al mejor estilo darwinista, quienes son y quien no son compatriotas y no merecen vivir dignamente en este suelo.

Verdad para saber que paso con Santiago, ¿Dónde está? Porque tanta crueldad con un joven que fue a expresar su solidaridad a una comunidad mapuche que reclama sus tierras y subsistir, crecer y vivir allí con sus hijos, con sus nietos, con sus hermanos.

Justicia para encontrar a los responsables de semejantes atropellos, de las amenazas, del amedrentamiento, de las balas de goma y de las de acero, de las golpizas, de los incendios y quema de viviendas y de sus pertenencias en la Pu Lof de Resistencia de Cushamen. Exigimos Justicia con ojos abiertos, atentos, responsables, dispuesta a actuar con celeridad y no a cuenta gotas, borrando en connivencia con las fuerzas de seguridad los indicios y las pruebas que podrían ayudar a encontrar a Santiago y a sus represores.

A Santiago se lo llevaron Vivo y Vivo lo queremos. ¡Aparición con Vida ya!”