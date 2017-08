Cambiemos superó a Unidad Ciudadana por 448 votos

GENERAL VIAMONTE

La elección del domingo fue sin dudas una especie de encuesta previa de lo que serán las generales de octubre, instancia donde finalmente quedarán definidos quienes representen a los ciudadanos de General Viamonte en el Concejo Deliberante y el Consejo Escolar.

En el orden local no había nada en juego, solo bastaba con lograr el mínimo estipulado por la Ley Electoral (1,5 % de los votos totales) para pasar a los comicios generales, prueba que las cuatro listas superaron fácilmente.

Fue entonces que la jornada cívica se desarrolló con total normalidad en las escuelas donde estuvieron colocadas las mesas de votación.

Solamente hubo inconvenientes con los electores que hasta el año 2015 concurrían a la Municipalidad, cuyas mesas se trasladaron al Centro Educativo Complementario.

Y aunque esta modificación fue informada, algunos se encontraron con la sorpresa cuando llegaron al palacio comunal y vieron todo cerrado.

El resto muy tranquilo, quizá con una concurrencia de gente menor a la habitual (cerca de un 76 % del total del padrón), lo que está debajo del histórico de los últimos años, aunque esto pudiera deberse a que no había demasiado en juego, comparándolo con otros distritos de la región que tenían contiendas internas dentro de los espacios y superaron el 80 %.

El triunfo en el orden local del Frente Cambiemos le posibilita a la gestión del Intendente Franco Flexas tener oxígeno y continuar por el camino iniciado en diciembre del año 2015, pero teniendo en cuenta que habrá que trabajar para que esa diferencia de 453 votos, se mantenga o crezca.

Por otro lado está el desafío del equipo de Unidad Ciudadana, que deberá intensificar su campaña y quizá pensar en buscar aliados para sumar en octubre e intentar torcer los números de agosto.

También está en juego la vigencia del Frente 1País, cuyo referente máximo local es el Diputado Provincial Javier Mignaquy, quien tendrá que jugar fuerte para lograr los cerca de 800 votos necesarios para no quedarse sin representación en el Honorable Concejo Deliberante. Con algo más de 2.000 sufragios, Claudio Rocoma estaría renovando su banca.

CUMPLIR, el espacio de Randazzo cuya nómina distrital encabeza Santiago Pastorino quedó bastante lejos de la posibilidad de acceder a un escaño en el HCD, aunque desde su entorno aseguraron que “es un buen resultado para nosotros”. Y manifestaron “debemos agradecer a los 500 que nos votaron y defender las ideas y propuestas que intentamos que la gente votara.”

Serán algo más de dos meses de intensidad in crescendo, donde seguramente los partidos se tomarán una o dos semanas para analizar el resultado y luego retomarán la campaña de cara al 22 de octubre, que para ese entonces ya estará a la vuelta de la esquina.