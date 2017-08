Al fin llegó la tan ansiada victoria

GENERAL VIAMONTE

En uno de los dos partidos adelantados de la Zona “A”, Región Pampeana Norte, disputado en nuestra ciudad, barrio Belgrano, entre Viamonte que recibía a Centro Recreativo Infantil Barrio Aeropuerto (CRIBA) de La Plata, por la 5ta fecha del Federal B. El local tuvo un comienzo timorato, tímido, donde le costó acomodarse, porque Castillo tenía jugar mucho de espaldas, Millares perdía más de las que ganaba, no gravitaban los laterales, ni Canaletti, ni Colombo, entonces la visita se agrandaba, y con sus rápidos delanteros, el buen trabajo de Jaime y Ramírez complicaban sobre todo por la derecha de ataque.

Así a los 23' un desborde de Ramírez para meter un centro al medio, que encontró la cabeza del grandote Silva, desvía la trayectoria de la pelota, que Duarte ve como se mete lenta, despaciosamente. Era justo, ni el cachetazo despabiló al local, a los volantes les costaba encontrar las marcas, para colmo Verón condicionado por la amonestación.

El resultado no se modificó hasta el final de la etapa.

El entretiempo fue lo que mejor le pudo caer al local, Oliver decidió dos cambios de arranque: Gutiérrez y Ponce a la cancha, por Escudero y Verón. Aire fresco, renovado.

Inquieto Ponce moviéndose por izquierda, pausa y cabeza fría en Gutiérrez, pero el tridente de cambios a los pocos minutos con la entrada de Fernández por Colombo fue determinante, el Decano pareció ser otro equipo totalmente distinto, fue metiendo a su rival contra el área, un mano a mano increíble de Millares que tapa bien el arquero Zurlo, es cierto que en una contra pudo liquidar el “Rayo” Martínez, que elude a Duarte, cuando estaba para definir, se demora, mete otro enganche, lo cierran, toca para atrás, el remate franco con destino de red, se interpone Manavella, en una salvada milagrosa. A los 24' Millares mete un enganche, encara al área y es claramente derribado por un defensor. No duda el árbitro de Trenque Lauquen Martínez (de aceptable trabajo), marca el punto penal, que Castillo con remate certero, preciso transforma en empate.

A los 32' el juez observa una agresión del delantero Martínez sobre un jugador local, y le muestra la roja directa, se le venía la noche a CRIBA, el local lo tenía para el knocout, aunque no estaba preciso y los minutos corrían implacables, y daba esa sensación de un empate más.

Cuando el árbitro se dispone a jugar 5' adicionados al reglamentario, tiempo que después tiene que volver a remarcar, por el “calambre” de un jugador visitante.

De una avance de CRIBA, sale una pelota larga, que Fernández como un tractor encara llevándose a la rastra a su marca, parecía que nadie lo podía contener, con el arquero Zurlo como último obstáculo mete la pelota abajo, que se mete pidiendo permiso, desatando la algarabía descontrolada de los parciales locales, incluso del propio goleador, que se olvidó que estaba amonestado, se quitó la camiseta, y fue expulsado inmediatamente después del loco festejo.

El final, la victoria muy esperada, para afrontar lo que se viene con otra mirada, mucho más optimismo, sabiendo que está en carrera, que sus rivales (incluso los que están arriba) no fueron demasiado superiores, y esto le abre una nueva ventana para asomarse a esta ilusión.