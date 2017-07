Derrota, sin invicto y mucha polémica

GENERAL VIAMONTE

Llegaba al barrio Belgrano uno de los “pesos pesados”, candidato, líder, con puntaje ideal, y suficientes pergaminos para las expectativas lógicas, que así entendieron la gran cantidad de espectadores que se arrimaron eldomingo en una tarde soleada, apacible. También la duda que generaba para el local, en otra prueba de fuego y conocer la justa medida. Desde el inicio mismo, una rara sensación invadió el estadio: el árbitro demasiado sensible, en apenas 2' arrancó a condicionar, tarjeta para Verón, a los pocos minutos falta contra Castillo, que reclama y es amonestado al igual que su infractor. Los 45' iniciales fueron de estudio permanente, se cuidaban, no había demasiadas situaciones de gol, y ya a esa altura el que parecía un “cuco” en esta zona, demostraba ser un equipo a la medida del local, sin demasiadas diferencias. Por el contrario, de las pocas situaciones que se contabilizaron, solo un par por lado, las más claras fueron para el conjunto “Decano”, pero es cierto que el enojo de todos los parciales toldenses, y disconformidad hacia el árbitro se acrecentaron cuando Avilés fue derribado dentro del área, y López dejó seguir, ante los reclamos aireados. En el complemento bajo la misma sintonía, pero el partido se empezaba a quebrar en ese fatídico minuto 10, cuando el talentoso volante de creación Treppo arrancaen el sector medio, mete vértigo, encara hacia el centro, mientras el centro delantero Slimens se lleva el resto de las marcas. El flaco central cordobés Cesarini lo toma en el comienzo de la jugada, pero sabiendo que ya estaba amonestado lo acompaña con el cuerpo, al ingresar al área el jugador visitante se zambulle, y desde muy lejos el árbitro que no duda en sancionar la pena máxima, le muestra la segunda amarilla al defensor local. Las protestas lógicas, se hace cargo el experimentado defensor central Orellana que con remate violento deja parado a Duarte. Con el resultado a su favor, superioridad numérica la visita tuvo la tranquilidad suficiente para manejar los tiempos, aprovechando el nerviosismo de los orientados por Oliver. El capitán Pereyra cumplía a raja-tablas su misión de anular a Millares y entonces Viamonte iba perdiendo profundidad. A los 18' otra escalada de Cipriano Treppo, esta vez por derecha, lanza el centro, débil respuesta de la última línea local, un mal despeje que dejó la pelota dentro del área y allí apareció Slimens, que con disparo incómodo pero efectivo, logra que la pelota entre pidiendo permiso en el arco de Duarte ya vencido. Fue el golpe de gracia, donde ni las variantes que saltaron desde el banco pudieron llevar peligro, aunque el “rojo” le cediera terreno, creciera la figura del juvenil Gutiérrez, pero costaba demasiado quebrar la última línea para movilizar al buen arquero Caputo.

Reprobada actuación del árbitro, que dio por terminado el partido, le permite a los chivilcoyanos seguir arriba, con puntaje ideal. Para Viamonte, a pesar de ser su primera derrota, saber que futbolísticamente no estuvo tan lejos, que solo por algunas circunstancias anímicas, como el golpe de los 10' de quedarse con uno menos, y un gol abajo, siempre estuvo en partido.

Tendrá el próximo fin de semana la oportunidad de levantarse, cuando visite a Club Mercedes, un rival que está también en la zona de abajo de la tabla.



LAS POSICIONES:

Camioneros e Independiente (Ch) 9 pts., Bragado Club y CRIBA (LP) 7 pts., Club Mercedes 3 pts., Viamonte Y Everton (LP) 2 pts., ADIP y El Linqueño 1 pto., Jorge Newbery 0.