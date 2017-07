El Municipio anuncia la llegada de “un cambio verde” y ecológico

GENERAL VIAMONTE

Hasta ahora, la Municipalidad de General Viamonte recolectaba la basura y la enterraba toda junta, sin separar los residuos orgánicos -como restos de comida- de otros muy contaminantes como por ejemplo, las pilas, baterías, etc., o de aquellos que pueden ser reciclados como vidrio, papeles y plásticos.

Fueron años y años de basura degradando la tierra, el agua y hasta el aire de nuestra ciudad.

Desde la comuna aseguran que a partir de ahora, todo eso va a cambiar. “Vamos a separar la basura y comenzar a reciclarla. Y para eso precisamos la ayuda de alguien muy importante: vos!”, señalaron.

A partir del 20 de Julio, la Municipalidad va a distribuir la Bolsa Verde para que el vecino ponga todo lo que puede ser reciclado como plástico, vidrio, metal, cartón, papel, ropas o telas.

En el pack que llega a las casas se podrá encontrar: 4 bolsas verdes, un folleto explicativo, un imán de heladera para que te sea práctico recordar qué día y en qué horario se saca la basura.

“Es muy importante que cuidemos la ecología y el ambiente y para eso es necesario que la bolsa se llene en forma completa antes de ser sacada para su recolección. Por su lado, en la Bolsa Común, vas a seguir poniendo la basura orgánica, restos de comida, yerba, cáscaras de fruta, verduras, huesos, etc.”, explicaron.

El primer paso es separar la basura en la casa.

En el segundo paso, el camión de la Municipalidad recogerá la Bolsa Verde y la llevará a la Planta de Reciclaje que ya está recuperada y funcionando.

Importante: la Bolsa Verde sólo hay que sacarla lunes y miércoles a la noche en Los Toldos y martes a la noche en Baigorrita. La bolsa común pueden sacarla los martes, jueves y domingos en Los Toldos y en Baigorrita lunes y jueves también a la noche, luego de la hora 20.

En la planta, la basura de la Bolsa Verde es clasificada y compactada para ser vendida a las empresas que harán el reciclaje. El dinero obtenido será para pagar a la cooperativa que trabaja en la planta.

Algo más: la Bolsa Verde es biodegradable, o sea, no afecta al medio ambiente. Y durante los primeros meses, la Municipalidad la distribuirá gratis, si el vecino no la recibe en su domicilio, puede pedirla al Tel.: 02358 442201 int: 247 o por whatsapp al 2358 410448. Luego las vas a poder conseguir en todos los supermercados, negocios y kioscos de General Viamonte. La Bolsa Verde no solo ayudará a reciclar sino que además con su compra estás ayudando al Taller Protegido, quienes serán los encargados de la fabricación de las mismas.