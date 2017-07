Se disputó una nueva jornada del fútbol menor

GENERAL VIAMONTE

Idas y vueltas, vaivenes, postergaciones, suspensiones, y un tema de nunca acabar. La misma desorganización, la falta de criterio, una constante ya de este tipo de campeonatos, que lamentablemente en nada se modifica, sin cambios, sin soluciones, más de lo mismo, la película que venimos viendo desde temporadas pasadas. Con un calendario irrisorio, donde a esta altura del año (ya transcurrieron más de 6 meses) con categorías que solo registran apenas 3, 4… como máximo 5 partidos, pero lo peor aún, es que parece un camino sin salida, sin respuestas y sin soluciones a corto plazo, y cuando incluso le preguntamos a algún directivo, profe, o responsable, siempre la misma respuesta: “¿qué podemos hacer?”. A todo esto, los únicos perjudicados son los pibes.

La semana anterior desde la Liga de Carlos Casares, y a pocas horas de jugarse una fecha, salió imprevistamente un comunicado, donde una institución (de primera división) presentaba irregularidades en cuanto a un valor para hacer efectiva una multa. Y quienes pagaron las consecuencias: otra vez los chicos..una verdadera locura, que esperemos encuentre un rumbo, un destino y tengamos que definitivamente hablar, escribir o contar de estos inconvenientes.

Mientras tanto en la jornada del sábado hubo partidos en las categorías pares. Estos los resultados:



CANCHA DE COLIQUEO:

CATEGORIA 2002

Ig. Coliqueo 3 vs Boca Cs Cs. 2



CANCHA DE RIVER PLATE

CATEGORIA 2008

River Plate 5 vs Atlético Cs Cs 1

CATEGORIA 2006

River Plate 3 vs Atlético 0

CATEGORIA 2004

River Plate 2 vs Atlético 0

CATEGORIA 2002

River Plate 1 vs Atlético 4



EN CARLOS CASARES (CANCHA SPORTIVO)

CAT. 2008: Deportivo 4 vs Alsina 1

CAT. 2006: Deportivo 0 vs Alsina 3

CAT. 2004: Deportivo 2 vs Alsina 2



CANCHA DE BOCA Cs. Cs.

CAT. 2008: Argentina '78 (0) vs Agropecuario 7

CAT. 2006: Argentina '78 (0) vs Agropecuario 11

CAT. 2004: Argentina '78 (0) vs Agropecuario 2

ENCUENTROS DE FUTBOL INFANTIL EN COLIQUEO

Durante las jornadas de sábado y domingo la institución “roja” del Cuartel II organizó un encuentro en las categorías 2008, 2007 y 2006, que contó con la participación de una delegación del C.A. RiverPlate, capitalino. Además participaron clubes de nuestro medio, además del local, Coliqueo, RiverPlate, Viamonte FC y Alsina. Invitados también Mariano Moreno y Deportivo Carlos Casares. Los partidos fueron disputándose en el Complejo “Rodolfo Cuneo” y también en el “AngelTresols” del C.A.R.P. Dos días a pura algarabía, alegría de los pequeños que aprovecharon la oportunidad para compartir momentos muy especiales como este.