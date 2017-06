Seis listas de nuestro Distrito competirán en las primarias legislativas

GENERAL VIAMONTE

Las 0:00 hora del día 25 de junio de 2017 marcaron el límite para la presentación de listas de candidatos que competirán en las elecciones Primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias a realizarse el próximo 13 de agosto.

En nuestro distrito se renuevan seis integrantes del Honorable Concejo Deliberante y dos del Consejero Escolar.

Desde hace unas semanas venimos anticipando que el tablero político local estaba cada vez más agitado, con negociaciones y charlas que se intensificaban con el transcurso de los días.

Pero las últimas horas fueron quizá las más agitadas para en ambiente político, ya que las idas y venidas en los distintos frentes, las dudas sobre algunas candidaturas y los portazos de varios referentes fueron poniendo al rojo vivo el minuto a minuto.

Se sabe que esta elección será en lo local una especie de termómetro que marcará la temperatura de la gente respecto a la gestión del Intendente Franco Flexas. Las elecciones de medio término tienen ese componente, por un lado la gente se anima a jugar un poco más y elige candidatos por fuera de las estructuras y por otro también termina acompañando o no a la gestión de gobierno. Una especie de plebiscito o encuesta real que tendrá el gobierno comunal de cara a los próximos dos años en el cual se jugará la permanencia al frente del Municipio.

Con todos estos condimentos, los referentes de los distintos partidos políticos tuvieron la enorme tarea de elegir a los mejores candidatos. Algunos pudieron arribar a un acuerdo de unidad. Otros no, por lo que deberán medirse en las PASO donde será la gente quien elegirá y luego los colocará intercalados según los porcentajes obtenidos en las urnas.

A continuación, damos un completo informe de cada una de las listas locales que competirán en agosto, nombre por nombre, cargo por cargo.

FRENTE CAMBIEMOS

El oficialismo local renueva dos bancas en el HCD y una en el

Consejo Escolar, por lo que buscará ampliar esa representación. Estos son los candidatos:

CONCEJALES TITULARES: Aranzazu Lencina; Salvador Franco; Marianela Monti; Martín Picco; María Belén Tagliaferro; Pablo Garín.

CONCEJALES SUPLENTES: Ayelén Carranza; Luciano Ariel Sisto; Silvana Cecilia Novillo; Diego Andrés Tucci.

CONSEJEROS ESCOLARES:

TITULARES: Lucas Lorenzo; Viviana Iturburu.

CONSEJEROS ESCOLARES SUPLENTES: Juan Gabriel Torres; Giuliana Sanz.

UNIDAD CIUDADANA EN GENERAL VIAMONTE (1)

El frente que lidera la ex Presidente Cristina Fernández de Kirchner tendrá dos listas que se enfrentarán en nuestro distrito en las PASO. La primera de ellas está compuesta de la siguiente manera:

CONCEJALES TITULARES: Mauricio Martín; Viviana Cabrera; Saúl Bartoletti; Florencia Atadía; Alejandro Esquivel; Susana Berardi.

CONCEJALES SUPLENTES: Ignacio Ferrari; María Luján Larralde; Matías Fahey; Lilian Cochella.

CONSEJEROS ESCOLARES

TITULARES: Sebastián Franco; Vanina Bravo.

CONSEJEROS ESCOLARES

SUPLENTES: Luciano Rosatto; Viviana Matrella.

UNIDAD CIUDADANA EN GENERAL VIAMONTE (2)

Al no haber llegado a un acuerdo con el sector del que forman parte los tres ex pre candidatos a Intendente del año 2015 (Viviana Guzzo; Mauricio Martín; Saúl Bartoletti), el grupo que acompaña al joven Alan Garate formó otra lista y se medirá con ellos en las primarias de agosto. Así quedó la nómina:

CONCEJALES TITULARES: Alan Garate; Laura Villarreal; Juan Miguenz; Laura Banegas; David Inaipil; Rosana Carmona.

CONCEJALES SUPLENTES: Jonathan Ponce; Cecilia Sotelo; Alejandro Lingor; Claudia Glennon.

CONSEJEROS ESCOLARES

TITULARES: Luciana Lorda; Jonathan Fontán.

CONSEJEROS ESCOLARES

SUPLENTES: Sofía Alvarez; Iván Acosta.

FRENTE 1 PAIS

La coalición que conforman el Frente Renovador de Sergio Massa y el GEN de Margarita Stolbizer tendrá su propia nómina en el nivel distrital. La lista está liderada por el ex Secretario de Salud del Municipio, ex Candidato a Intendente en el 2015 y quiena ctualmente ocupa una banca en el HCD. Estos son los nombres:

CONCEJALES TITULARES: Claudio Rocoma; Cintia Leguizamón; Héctor Daniel Ladaga; María Emilia Amaya; Rubén Darío Moreno; Natalia Evangelina Ríos.

CONCEJALES SUPLENTES: Miguel Angel Bertón; Daniela Benítez; Oscar Atilio Patti; María Alejandra García.

CONSEJEROS ESCOLARES

TITULARES: María Rosa Patti; Matías Sampaolesi; Andrea Lorena Feijoo; Juan Pablo Chasela.

FRENTE JUSTICIALISTA

Mucho se habló de la presentación o no de la candidatura del ex Ministro de Transporte Florencio Randazzo.

A tal punto que hubo reuniones a última hora entre el chivilcoyano y la ex Presidenta Cristina Fernández buscando unidad, aunque fue inevitable.

Por eso, sus allegados locales también estuvieron contrarreloj buscando los mejores nombres para acompañarlo. Y así quedó finalmente conformada:

CONCEJALES TITULARES: Santiago Pastorino; Patricia Romans; Saúl Echevarría; Pamela Godoy; Juan José Rodríguez; Ivana Martínez.

CONCEJALES SUPLENTES: Joaquín Berastegui; Silvia Marquesano; Rubén Vilques; Sonia González.

CONSEJEROS ESCOLARES

TITULARES: Diego Molina; Cristina Montes de Oca.

CONSEJEROS ESCOLARES

SUPLENTES: José Romero; Adriana Bruggiavini.

JUSTICIA Y DIGNIDAD PERONISTA

La lista Justicia y Dignidad Peronista lleva como referente en el nivel provincial al Intendente de Jose C. Paz Mario Ishii.

CONCEJALES TITULARES: Julio Cáliz; Nancy Anabela Fanessi; Federico Esparraguera; Susana Rossatto; Matías Roberto Cleñan; Fernanda Lorena Intilangelo.

CONCEJALES SUPLENTES: Juan Pablo Vergara; Deolinda Correa; Walter Bannon; Natalia Tagliafico.

CONSEJEROS ESCOLARES

TITULARES: Agustin Vitale; Liliana Balaguer.

CONSEJEROS ESCOLARES

SUPLENTES: Ramón Antonio Escalante.