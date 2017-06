Después de la postergación, llega la fiesta

GENERAL VIAMONTE

Solo poco más de 48 horas separan lo que por 3 días consecutivos acaparará la atención de los amantes fierreros y porque no aquellos que quieran ver y disfrutar un evento distinto. Si bien ya estaba programado desde hace poco más de un mes, ya comenzó a vivirse.

El pasado viernes, precisamente una especie de lanzamiento oficial, con la presencia en este medio de las máximas autoridades de la organización de la prueba: Claudio Santi (Encargado de la Seguridad de la categoría), Alberto Apesteguia (Secretario Asoc. del Rally) y Carlos Smith también miembro integrante de la parte seguridad brindaron en horas del mediodía una conferencia de Prensa en el Centro Cívico y Cultural, donde además de referirse a diversos temas puntuales de la competencia se hace mucho hincapié en el aspecto seguridad.

Hay un celo muy puntual respecto a ello, y donde se dio a conocer que los autos de seguridad que recorrerán el trazado advierten que no están dadas las condiciones y el público no obedece a las indicaciones hasta corre riesgo de suspenderse las pruebas especiales.

Pero lo cierto y concreto es que estaría todo dado para que nada ocurra, se trabajó a destajo desde el organismo que tiene la responsabilidad de la organización, como lo es el Automoto Club Los Toldos, con Carlos Gaillard a la cabeza, el Municipio local por medio de su Directora de Deportes Teresita Luberriaga, también parte de la Conferencia- Presentación, como así todos y cada uno de quienes se disponen a ser parte de esta gran fiesta del fin de semana.



ASPECTOS A TENER EN CUENTA:

Esta jornada corresponde a la 3ra fecha del Campeonato de Rally Federal que consta de 10 fechas (una por mes) y se prevé la convocatoria de aproximadamente 60 autos, de 9 Clases distintas: N4, N4L, RT3, JUNIOR, A, N7, N3, N2 y N1, homologados por la F.I.A. y/o la C.D.A. Anteriormente ya se disputaron en la ciudad de Lincoln (1ra fecha) y en Navarro (la 2da, el pasado mes de abril). La próxima será en Gualeguay. Nuclea no solo a binomios (pilotos y navegantes) de nuestro país, sino también de la vecina República del Uruguay.



DENOMINACION:

El organismo de organización, con la aprobación de las autoridades del Rally consideraron en denominar a esta fecha como “Premio Osvaldo Piñeyro” en homenaje al piloto que en su momento marcara un camino en este tipo de competencias.



FECHAS Y HORARIOS:

En lo relacionado a lo que importa al público y lector, hay que decir que el próximo día viernes 16, desde las 20,30 se realizará la largada simbólica, desde una rampla ubicada frente al Palacio Municipal, allí se presentarán todos y cada uno de los autos y binomios que componen esta 3ra fecha.

Ya desde el día sábado 17 se comenzará con las pruebas especiales, que tendrán epicentro en nuestro Parque Balneario Municipal y distintos circuitos de los caminos de la Azotea. La Olla, etc., correspondientemente dispuestos y preparados para esta eventualidad y que ofrecerán una variable más que interesante para poner a prueba no solo la fortaleza de los vehículos, sino también los dotes conductivos de los pilotos y el trabajo de los navegantes.



SABADO: 12.03 la especial nro. 1.

Especial nro. 2 a las 12.26 hs

Especial nro. 3 a las 14,29 hs

Especial nro. 4 a las 14.52 hs

Especial nro. 5 a las 16,45 hs



DOMINGO: a las 09,23 hs la

Especial nro. 6

Especial nro. 7 a las 09,46 hs

Especial nro. 8 a las 11,49 hs

Especial nro 9 POWER STAGE, a las 12,12 hs.

Especial nro. 10 a las 14.05 hs.



Hay que destacar que dentro del Parque Balneario Municipal se encontrará el Parque Cerrado, zona de boxes, flexiservice, el control central, baños, vestuarios, el podio de coronación una vez finalizada la competencia, como así también un amplio lugar para estacionamiento de autos particulares, un servicio de buffet, y desde ese mismo lugar se llevará a cabo el reagrupamiento de las máquinas competidoras.

Lo que sin dudas también servirá como un mero consejo de nuestros lectores es la correcta ubicación de los espectadores. Los organizadores, conocedores de los trazados especulan que en los trazados de “La Tribu” se observará lo mejor del espectáculo, con subidas, bajadas, curvas y contra-curvas, saltos, la esencia misma del rally que ofrece potencia y capacidad de manejo.

Está todo dado para que sea una gran fiesta, pero recordar que lo hacemos entre todos.

Para mayores datos e informes se pueden visitar los siguientes sitios: www.rallyfederal.com o los espacios en Facebook de AutoMoto Club Los Toldos, o del propio Rally Federal, así interiorizarnos de más pormenores, conocer los cierres de caminos, los lugares correcto de ubicación y/o toda otra circunstancia que sirva al espectador.