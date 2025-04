Las Lobitas debutaron en la Liga del Noroeste

El pasado fin de semana, los equipos femeninos de hockey de las categorías Sub 16, Sub 14, Sub 12 (competitivas) y Sub 10 (recreativa) del distrito de Alem, conocidos como Las Lobitas, tuvieron su primer encuentro oficial del año recibiendo a su par de Puerto, de la localidad de San Gregorio.

La jornada deportiva se desarrolló en el predio del Foot Ball Club Matienzo, que amablemente cedió sus instalaciones para esta importante fecha inicial de la liga. Con gran entusiasmo, las jugadoras disfrutaron de una jornada de competencia y camaradería, que marca el comienzo de una nueva temporada llena de desafíos y aprendizajes.

La segunda fecha del campeonato se disputará en condición de visitante, en la ciudad de Rojas, donde Las Lobitas continuarán representando con orgullo al hockey local.