Se llevó a cabo el acto por el Día de la Memoria, Verdad y Justicia

En el día de ayer, se conmemoró en el Día de la Memoria, Verdad y Justicia en la Plazoleta de la Memoria de la ciudad de Vedia que recuerda a quienes murieron en esos años.

La conductora fue Lucila García Faiez, que comenzó citando una frase de un libro de Paula Bombara, “No hay que naturalizar la democracia”, como una consigna permanente.

Se encontraban presentes el intendente, Carlos Ferraris; la Secretaria de Gobierno, Nancy Grimaldi; el Presidente del Honorable Concejo Deliberante, Daniel Adami; concejales; inspectora Jefa Distrital, Mavi Sábato; la Consejera General de Educación, Natalia Quintana; inspectoras de las distintas modalidades educativas; consejeros escolares; funcionarios; delegados municipales; autoridades y representantes de las fuerzas vivas e instituciones locales y público en general.

Llegaron las banderas de ceremonia, recibidas como siempre con aplausos, lo mismo que el posterior izamiento de la bandera al ritmo de “Aurora”, y la entonación del Himno Nacional. Dos alumnas del 3° año del Profesorado de Educación Primaria se refirieron a la necesidad de pensar e incorporar la democracia como una realidad concreta, no una abstracción, remarcando que mantener la memoria de esos años de silencio y miedo hacen que los derechos se vuelvan irrenunciables y más válidos que nunca, ya que lejos de ser una mirada hacia atrás únicamente, son una puerta a un futuro mejor.

Seguidamente tomó el micrófono Virginia Sánchez Baldassare, hija de una desaparecida oriunda de Vedia, María Virginia Baldassare Adami, quien relató emocionada la terrible historia vivida a lo largo de los años. Emocionada, recibió luego por parte de un grupo de concejales una copia de la Ordenanza Municipal por la cual se declaró la visita y su exposición de Interés Municipal.

Pero no terminaron ahí las emociones. El Intendente Ferraris, acompañado por varios de los presentes, descubrió un inmenso cartel que reproduce el momento en que el por entonces Presidente Néstor Kirchner descuelga el retrato del ex presidente de facto Jorge Rafael Videla del Salón de los Presidentes, marcando un momento histórico de reivindicación para todos, foto que ha sido retirada del Museo de la EX ESMA por parte del Gobierno Nacional.

Maxi Smith, como representante de la Juventud del Distrito, acercó sus jóvenes pensamientos en palabras firmes y sentidas acerca de la fecha recordada: “No fue un error, no fue un exceso, fue un plan sistemático de desapariciones y muertes” y agregó: “La Historia nos interpela hoy más que nunca. La memoria no es una cuestión de ideología sino un derecho y una responsabilidad”.