Dr. Claudio Rocoma sobre el dengue: “La fumigación sirve en lugares donde uno detecta que hay un mosquito transmisor”

El Director de Salud de Leandro N. Alem, Dr. Claudio Rocoma brindó información precisa sobre el dengue en el distrito y destacó que no se han detectado casos autóctonos. Así, valorizó el gran trabajo de los vecinos a la hora de realizar el descacharreo domiciliario.

“Ésta es una preocupación especial de la Dirección de Salud, y también del Intendente, quien nos pidió expresamente que aclaremos algunas inquietudes de vecinos y vecinas del distrito. De acuerdo al Boletín Epidemiológico de la Provincia, nuestro distrito está libre de brotes de Dengue, tenemos casos, pero no son autóctonos, entonces debemos felicitar a los vecinos que han hecho las cosas muy bien en cuanto al descacharreo y el cuidado personal”, comenzó Rocoma y agregó “los casos que tenemos hasta el momento son de personas que han viajado y se han contagiado fuera del distrito, y eso nos da la pauta de que la gente ha hecho las cosas muy bien”.

En esa misma línea, el profesional de la salud, dijo: “Le decimos a la gente que si tiene fiebre consulte, porque hoy todo cuadro febril tiene que ser considerado dengue. Estamos confeccionando un mapa de febriles, en base a los pacientes que vienen a la guardia de todas las unidades sanitarias, tomamos el domicilio real de cada paciente para saber si tenemos algún lugar específico donde haya mayor concentración de febriles y así determinar que haya alguna colonia de mosquitos que pueda estar infectada”.

Además, Rocoma dijo que “una de las mayores inquietudes de los vecinos era el tema de la fumigación y con respecto a eso quiero que se interprete bien, que la fumigación no es preventiva ni terapéutica, es decir, la vida media de un mosquito es más larga de lo que el mosquito tarda en nacer, con lo cual, si uno fumiga hoy, tendría que fumigar mañana, pasado y así todos los días. Creemos que no tiene sentido fumigar mosquitos no infectados, por eso la fumigación es específica para los casos donde haya un barrio con detección autóctona, para así, poder matar al mosquito que está infectado. Es decir, sirve en lugares donde uno detecta que hay un mosquito transmisor”.

Por último, el doctor expresó: “El mosquito del Dengue, para criarse, no necesita grandes cantidades de agua, y esta debe estar a una temperatura determinada, por eso se insiste con el descacharreo de las viviendas, porque es un insecto que se cría en espacios domésticos. Otra cosa que despierta la inquietud de los vecinos y vecinas, son las piscinas y hasta ahora no está demostrado que vaciar los natatorios influya en la disminución del virus. Si alguien quiere tapar o vaciar la piscina, bienvenido sea, pero no es el ámbito donde se cría el mosquito”.