Intenso trabajo de compactación de vehículos y chatarra en general

Pasó por Vedia la compactadora de vehículos, que trabajó durante dos días en el Depósito Judicial del predio del Ferrocarril, reduciendo la enorme cantidad de metales en forma de motos y autos que se acumulaban allí, luego de haber sido secuestrados por multas o delitos y que no fueran reclamados.

Allí se encontraba el doctor Facundo Quinteros, juez de Faltas de Vedia, con Fernando Zampone, responsable de Ecotraver, la empresa que realizó el trabajo.

Al respecto, Zampone manifestó que se estaba trabajando con más regularidad, prensando en distintos distritos una vez por mes.

“En cuanto a la comercialización, nosotros trabajamos directamente con Acindar. En este momento que atraviesa la acerera, y a pesar de la grave situación, nuestra empresa ha puesto un grano de arena y están bancando la situación. Seguimos trabajando con muchas ganas, como siempre”, dijo.

“Cada semirremolque que cargamos – explicó- soporta un peso de 25.000k. Por ahora no podemos entregar en planta, pero la empresa sigue cumpliendo con los compromisos asumidos, si no no podríamos estar haciendo este trabajo. Como sale compactado desde acá, así se entrega en la acería y va derecho al horno, no se desguaza en componentes”.

“De acá nos vamos para Cañuelas. Muchos municipios están generando conciencia sobre el tema de la contaminación. Hay que aligerar un poco la burocracia. Acá, en Alem, se tomó la decisión y se actuó inmediatamente. Es un modelo a seguir”.

El juez Facundo Quinteros, por su parte, dijo: “De acuerdo con las leyes provinciales y nacionales, los vehículos que están retenidos, al cumplirse los seis meses y no haberse presentado el titular o poseedor, ya se pueden compactar. Obviamente, por una cuestión de logística y costos, se van acumulando lotes. Desde el Municipio ya es la segunda compactación que se hace; creo que la anterior fue en 2018”.

“Tratamos de dar prioridad al tema de salubridad. Como verán, toda esta acumulación genera una gran contaminación de napas, y hoy en día hay que estar atentos con los casos de dengue, que por ahora no han llegado a nuestro distrito, pero probablemente no tarden en hacerlo. Por eso es que ‘apuramos’ un poco los trámites con la empresa”, apuntó.

“Remarquemos la higiene y la salubridad en el medio ambiente. Está claro que después de esta compactación, este terreno y sus instalaciones van a quedar en las condiciones de limpieza que corresponden”, destacó.

Las motos

El juez Quinteros señaló la problemática de las motos. “Hay una enorme cantidad – dijo-, la mayoría producto de multas por falta de documentación o por el caño de escape, que se compacta aparte, como muestra de la falta de conciencia de aquellos que lo llevan descubierto. La moto viene de fábrica con el caño de escape preparado para evitar la contaminación sonora al circular y la gente lo modifica para que haga un ruido terrible. La idea desde el Juzgado de Faltas es combatir esa pésima costumbre en favor de eliminar la contaminación sonora”.

“Cuesta mucho que la ‘semilla del ambientalismo’ prenda en la gente. De a poco se van haciendo movidas que logran ir involucrando a la sociedad. El tema de la separación de residuos en origen es un tema que se hace difícil de instalar en el vecino. Sabemos que va a llevar tiempo, pero estamos confiados en lograrlo”, dijo.

Vale acotar que desde el Juzgado de Faltas se hizo saber que a partir del jueves último se encontraba funcionando en el Depósito Judicial, sito en el predio del Ferrocarril, la compactadora que reduce los vehículos que se encontraban retenidos ,tanto en el Juzgado como en dependencias policiales, y que nunca fueron retirados.

Del mismo modo, se invitó a la población que posea cualquier elemento de chatarra que esté en desuso –y que consecuentemente pueda acumular agua generando la proliferación de mosquitos y otros problemas medioambientales- que se acercaran a ese lugar para entregarlos.

Como ya lo había anunciado el juez de Faltas, Dr. Facundo Quinteros, el jueves se hizo el trabajo de compactar los vehículos que se encontraban secuestrados por distintas infracciones y nunca se había regularizado su situación. Las autoridades aseguraron que dicha acción fue “debidamente avisada con anticipación por distintos canales comunicativos, con el objetivo de que los dueños de los vehículos se acercaran para regularizar la situación del mismo y evitar la compactación”.

Además se dio aviso a la población que tuviera chatarra que pudiera acumular agua y oficiar como criadero de mosquitos para que se acercara a compactar los desechos y así evitar la propagación del dengue.