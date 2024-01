Desde Salud, advierten sobre los golpes de calor y brindan consejos para evitarlos

No todo es disfrute durante las temporadas cálidas. A veces, la propia ansiedad por distenderse al sol, cerca del agua, sea dulce o salada, nos lleva a los tan temidos golpes de calor, que afectan a todos, pero sobre todo a chicos y mayores.

La doctora Carina Calvi, con su amabilidad y solvencia de siempre, atiende en el Hospital Municipal de Leandro N. Alem y habló del tema, a fin de que tomemos los recaudos suficientes para evitar el exceso de sol:

“El golpe de calor es un cuadro grave que se produce por una exposición prolongada a una temperatura muy alta. El cuerpo, en esos casos, genera un calor que no se puede liberar, se llegan a temperaturas de 40 o 41°, con síntomas como dolor de cabeza, náuseas, pulso rápido, respiración acelerada, irritabilidad, sopor, incluso hasta convulsiones”, explicó.

“Ante la posibilidad de que el cuadro sea de otra patología, hay que ser muy cuidadoso cuando se realiza la revisión del paciente: saber dónde estuvo, si estuvo al rayo del sol o en un ambiente cerrado –como en una cocina, por ejemplo- y determinar luego la gravedad del cuadro”, dijo.

La especialista advirtió sobre cómo ocurre esta patología en el caso de los adultos mayores. “El problema con los adultos mayores es que no sufren de sed, por eso a veces cuesta darse cuenta de si están o no deshidratados, porque ellos no van a pedir líquidos. Una recomendación es que tengan una botella con capacidad para 2lts llena de agua y la vayan bebiendo durante el día, para constatar con claridad que consumieron la cantidad necesaria para estar correctamente hidratados”, manifestó.

Aconsejó no esperar a tener sed para hidratarse, sino pensar que el cuerpo necesita el líquido y tomarlo como hábito, no en emergencia sino en prevención.

“Fundamentalmente es el agua el mejor líquido. Pero bueno, en verano en realidad deberíamos comer diferente que en otras estaciones, o sea, mucho más liviano. En cuanto a los líquidos, cualquiera sirve, menos aquellos carbonatados como las gaseosas, o con azúcar agregada. Un jugo de frutas está más que bien, o la misma fruta”, dijo.

Causas

La doctora Carina Calvi explicó las causas del peligro. “El agujero de ozono se ha agrandado, lo que hace que los rayos del sol sean cada vez más dañinos. Por eso se han implementado para los chicos los trajes de baño enterizos, con el cuerpo bien cubierto y también la cabeza. No es una moda, sino una necesidad ante los rayos ultravioletas”, advirtió.

Protectores

“En cuanto a los protectores solares, todos deberíamos usarlos, desde factor 30 para arriba. Pero ni hablar en el caso de los niños pequeños: desde un año hasta cinco, es indispensable no solo ponerles protector, sino renovarlo cada vez que salen del agua; y desde recién nacido hasta doce meses, no está recomendado exponerlos al sol, porque no tienen defensa contra sus rayos”, apuntó la especialista.

“La ropa debe ser holgada, elaborada con telas que absorban la transpiración, no sirven las telas con mucho poliéster o esas fibras sintéticas que se usan a veces en la ropa deportiva”, explicó.

Síntomas

Según lo expuesto por la médica, el primer síntoma de alarma es el dolor de cabeza, la sed, náuseas, la piel roja y caliente, no sudorosa porque ya no suda.

“El golpe de calor – explicó- no es solo por la exposición al sol. Si dejamos, por ejemplo, un bebé en un auto cerrado, es un factor que lo puede producir”.

“Lo aconsejable es ir a una guardia médica y, en el mientras tanto, sacar o aflojar la ropa, hidratar, y por supuesto apartar de la fuente de calor. No hay que medicar, porque la solución inmediata es la hidratación”, dijo la doctora Calvi.

Consejos para prevenir golpes de calor

-Evitar las actividades al aire libre, la exposición al sol en exceso y reducir la actividad física entre las 11 y las 17 hs.

-Salvo contraindicaciones médicas, tomar abundante líquido, evitando bebidas alcohólicas o muy azucaradas, y comer liviano, sobre todo frutas y verduras.

-Usar ropa ligera, holgada y de colores claros, y protegerse del sol con gorro y anteojos oscuros.

-Prestar especial atención a los adultos mayores de 65 y a los niños menores de 5 años.

-Permanecer en espacios frescos y ventilados.

¿Qué se puede hacer mientras llega la asistencia al afectado?

Trasladar al afectado a la sombra, a un lugar fresco y tranquilo.

Refrescarlo mojándole la ropa y la cabeza.

Darle de tomar agua fresca.

Mantener su cabeza elevada.