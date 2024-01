Por año se realizan 140 reclamos con expedientes

La tarea de defender al consumidor no se agota en recibir la consulta. Implica desde contener a alguien que ha sufrido un perjuicio, mediar con la otra parte, negociar un buen resultado, hasta la representación legal del damnificado.

La abogada Sofía Girón, que se encuentra a cargo de la Oficina Municipal de Información al Consumidor, hizo saber sobre el trabajo realizado durante el 2023 y el panorama actual:

“Como todos los años – comenzó diciendo-, telefonía celular e internet fueron las áreas más reclamadas, obviamente por el uso diario de ambas. Pero hemos tenido un abanico bastante variado de reclamos a lo largo del 2023”.

“Nos consideramos afortunados en el sentido de que las empresas reclamadas, por decirlo de algún modo, nos toman en serio. Escuchan a las OMIC y le dan respuesta a la gente, por lo que nuestro balance en ese sentido es positivo. Computamos aproximadamente un 85/90% de acuerdos logrados, que se traducen en reclamos resueltos”, afirmó la doctora Girón.

Reclamos

“Anualmente tenemos un promedio de 140 reclamos, específicamente los que llegan a expedientes, o sea los que llegan a enfrentar al proveedor con el consumidor. Pero consultas diarias tenemos a montones”, dijo la doctora Girón.

“Lo que nos llama la atención es el aumento significativo de los reclamos por las obras sociales, en cuanto a falta de provisión de medicamentos, de tratamientos; el último año se notó muchísimo”, apuntó.

En cuanto a los servicios públicos que tienen sus propios entes reguladores, desde la OMIC igualmente toman el reclamo pertinente, fijan fecha de audiencia de conciliación, que es lo que establece la Ley de Defensa del Consumidor, y eventualmente ante la falta de respuesta de la empresa prestataria del servicio, lo elevan al ente regulador que corresponda para que tome conocimiento. “La mayoría de las cuestiones se resuelven”, afirmó la funcionaria.

Telefonía e Internet

“Con los servicios de telefonía e internet – manifestó Girón-, está establecido el descuento por los días que por distintas causas no se prestó el servicio; antes lo reclamábamos, y ahora ya lo otorgan inmediatamente: se devuelve hasta el último día sin servicio”.

Aumentos

Con respecto a las nuevas medidas económicas anunciadas, desde la OMIC afirman que aún no hay certezas, aunque sí preocupación.

“Todas las OMIC sabemos que vamos a enfrentar un incremento importante de reclamos. Realmente nos alarma el tipo de medidas que se van a tomar, y que afectarán grandemente a los usuarios. Sobre todo en lo relativo al aumento de las empresas prestatarias de servicios; las personas más vulnerables van a estar en peor situación”, opinó.

“En cuanto a las tarifas sociales en servicios públicos, si se las sacan al beneficiario, lamentablemente nosotros no podemos intervenir en eso, porque es decisión del Gobierno Nacional. No me quiero adelantar porque aún no se sabe nada. Tenemos todavía fresco en el recuerdo el endeudamiento de la gente de pocos recursos que tenía que pedir créditos a Anses para poder pagar las facturas de luz y gas”, advirtió.

Alquileres

“Defensa al consumidor – explicó la doctora Girón- no interviene en el tema alquileres. Sí es sabido que se derogó la Ley y que se dejó sin regulación controlada la contratación, lo que liberó al mercado. De ahí los aumentos desmedidos, que bueno, tendrá su correlato en la demanda de los mismos. Tampoco podemos atender los reclamos por servicios profesionales –abogados, médicos, arquitectos, etc.- porque los profesionales matriculados quedan fuera de la normativa. Hay que acudir al colegio profesional, que es quien se encarga de esos temas”.

Otro de los rubros afectados son las compras por internet. “Siempre recalcamos a la gente que tenga mucho cuidado, que sean páginas fiables, páginas oficiales. La garantía es que, si hay de por medio una plataforma de intercambio, es solidariamente responsable, lo que significa que si el vendedor no responde, se encarga la plataforma de solucionar el tema. Por eso no es recomendable usar cualquier aplicación para realizar operaciones, como Facebook o Instagram, porque no tienen ninguna responsabilidad. Hemos tenido algunos reclamos con Mercado Libre, pero siempre ha respondido satisfactoriamente a favor del comprador”, dijo.

“Cuando se trata de productos comprados en comercios como supermercados, tiendas o rotiserías, si no hay respuesta por parte del comerciante, también pueden acercarse que los vamos a atender”, aseguró la responsable de la OMIC en Vedia.