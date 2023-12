“Me sumo a trabajar para defender esta democracia”, dijo el intendente Ferraris

El domingo 10 estuvo cargado de significado democrático. Por un lado, la celebración de los 40 años de democracia recuperada e ininterrumpida, luego de un largo y oscuro período de alternancia entre golpes de Estado y breves gobiernos democráticos. Y por otro, como ratificación de esa democracia triunfante, la asunción a sus cargos de consejeros escolares, concejales y, por supuesto, el titular del Ejecutivo Municipal, el reelecto intendente Carlos Ferraris.

Cuando ya caía la noche, frente al Palacio Municipal, se realizó la jura de quienes pasan a integrar el Honorable Concejo Deliberante.

Se entregaron medallas recordatorias a aquellos ediles que dejaron sus cargos: Martín Gómez y Silvia Cernik por la oposición, y Daniel Flamini, Graciela Bogarín, Delia Gatti –quien ocupara la banca que dejó Nancy Grimaldi al asumir como Secretaria de Gobierno- y Omar Pagella por el oficialismo.

Luego, en un breve uso del cargo de presidente interino del Concejo, el concejal Miguel Olguín tomó juramento a los nuevos concejales. Estos fueron: por la oposición, Federico Yuresia, José Luis Trápaga y María Virginia Chiponi, y por el oficialismo, Silvina Donati, Héctor Sevillano y Daniel Adami.

Acto seguido se procedió a la votación para consagrar a las autoridades dentro del propio Concejo. Así, resultaron por unanimidad elegidos Daniel Adami como presidente del cuerpo deliberante, Selva Ibáñez como vicepresidenta 1°, Mariela Aramburu como vicepresidenta 2°, y Alberto Rotelli como secretario.

A continuación juró como intendente reelecto Carlos Ferraris, quien agradeció a los legisladores salientes y a los nuevos ediles.

“Me sumo a trabajar para defender esta democracia y honrar el lugar que el pueblo nos dio. Los convoco a trabajar sobre todo frente a la difícil situación que se viene, anunciada por el mismo presidente. Es importante, entonces, que estemos todos juntos trabajando, defendiendo cada cual su ideología. Pero, si no me equivoco, en este Concejo Deliberante no hay ningún representante de La Libertad Avanza. Pongamos el pecho a lo que venga, unidos”, afirmó.