Ferraris estuvo presente en la renovación del Gobernador Kicillof

El Intendente Municipal de Leandro N. Alem, Carlos Ferraris fue invitado a participar del acto de renovación del cargo del Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, en La Plata.

“Ganamos las elecciones en 84 municipios de la Provincia como resultado de mucho trabajo, compromiso y militancia; y también porque gobernamos de manera transparente, cerca de la gente y con las prioridades muy claras”, declaró Kicillof y agregó: “Con su voto los bonaerenses evaluaron que lo que hace falta hacer en educación, vivienda, salud e infraestructura no se consigue ni con motosierra ni con ajuste. Los bonaerenses dijeron que no sobran derechos, que no sobra Estado, al contrario, hace falta más y mejor Estado”.