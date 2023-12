Todos los egresados 2023 del Instituto Superior de Formación Docente y Técnica N° 211

Días pasados se realizó el acto de egreso del Instituto Superior de Formación Docente y Técnica N° 211 de Vedia, cuya directora es la profesora Cecilia Baldassare. La colación fue para las carreras de Tecnicatura en Enfermería, Acompañante Terapéutico y Tecnicatura Superior en Análisis de Sistemas.

El viernes 24 de noviembre, el Instituto Superior de Formación Docente y Técnica N° 211 hizo el acto de colación de grados de los nuevos profesionales. Ante la presencia de autoridades municipales y educativas, y también de familiares y amigos, se vivió un momento de emoción y alegría para quienes egresaban de las carreras de Tecnicatura en Enfermería, Acompañante Terapéutico y Tecnicatura Superior en Análisis de Sistemas.

En aquella oportunidad, el intendente Carlos Ferraris dijo: “Es un día muy feliz al ver cómo se logran los objetivos de alcanzar una herramienta muy importante para desarrollarse en el ámbito laboral, que es cada vez más competitivo. Un título no lo es todo, pero ayuda muchísimo”.

El jefe comunal sostuvo: “No me canso de decirlo: defiendo y valoro la educación pública. Sepan que hay muchas generaciones que no tuvimos esa posibilidad; el Instituto ya se ha instalado, ya tiene muchos egresados, y seguimos luchando para traer carreras nuevas. Pero nunca debemos olvidar que hubo un tiempo donde esa oportunidad no existía. Había que irse a otro lado si queríamos seguir estudiando. Eso hay que ponerlo en valor, y además aprovecharlo”.

Egresados

Los egresados 2023 son:

-Tecnicatura Superior en Enfermería: María Belén Aguirre, Adriana Angélica Aranda, Dalma Nerea Barragán , Lorena Beatriz Carrizo, Juliana Cavaglia, Jesica Alicia García, Lucila Ivonne García, Alexia Romina Herrera, Ivana Mariel Jaime, Diana Gisela Lado, Sonia Evangelina Medina, María Rosa Ojeda, Guadalupe Milena Pelicone, Mariana Joela Riesgo, María Belén Sayes, Jaquelina Antonella Silva, Mariana Esther Simari, Estefanía Elizabeth Villalón, Camila Jacqueline Villegas y Carla Melina Zeballos.

-Tecnicatura Superior en Análisis de Sistemas: Nicanor Edmundo Abburá, Fiorella Censi, Jeanette Di Lorenzo Saavedra, Marco Hernán Gutiérrez, Evelyn Nicole Rodríguez y Sebastián Zárate.

-Tecnicatura Superior en Acompañamiento Terapéutico: Dalila Natalí Flamini, Franco Joel García, Milagros Micaela Manassero Artuso y Rocío Aylén Schaab.

Apertura de Carreras en el ISFD 211

El Instituto Superior de Formación Docente y Técnica 211 lanzó la preinscripción a las siguientes carreras: Tecnicatura Superior en Higiene y Seguridad en el Trabajo, Profesorado de Enseñanza Primaria y la Tecnicatura en Servicios Gastronómicos.

De este modo se ponen de manifiesto oportunidades formativas dentro del distrito, sin necesidad de grandes desplazamientos y radicación en otras ciudades, con las consiguientes ventajas para los cursantes y especialmente para las familias, por la accesibilidad al estudio superior.