Alem celebró su 127° aniversario

El pasado domingo, el pueblo de Leandro N. Alem llevó a cabo los festejos por su 127° aniversario en el marco de la 20° Fiesta de la Identidad y la Integración. Así, en un domingo fresco pero soleado, el pueblo entero y muchos vecinos de la Región se reunieron en la Plaza 9 de Julio para llevar adelante el acto protocolar y el desfile institucional.

En ese marco, Agustina González, quien trabajó muchos años en la Delegación, recordó los momentos de la creación y organización de la fiesta actual. Resaltó el trabajo sin pausa de las instituciones locales, que lograron instalar esta tradición de aunar cumpleaños con la fiesta que también celebra a las diversas comunidades que dieron nacimiento a la localidad.

Por su parte, el intendente Carlos Ferraris dijo: “Agradezco a los funcionarios presentes, así como a las instituciones, que están ahí siempre, orgullosos portando sus banderas, lo mismo que las instituciones educativas”, y agregó: “Qué mejor que conjugar el nuevo aniversario con esta hermosa Fiesta. Veinte años es mucho trabajo, muchos de ustedes hacen lo imposible para sostener esto y que la celebración siga creciendo”.

Por último, sostuvo: “Cuidemos y valoremos nuestras hermosas fiestas, son de la gente, son de ustedes, no dejemos que nadie las manosee, algún año habrá un artista que no les gusta tanto a otros, pero bueno, no se puede contentar a todos. Lo cierto es que no vamos a traer artistas que por 40 minutos de show nos pidan 50 millones de pesos, porque sería una irresponsabilidad de nuestra parte tomar esa decisión. Pero son artistas de gran nivel, y para distintos paladares, porque estas fiestas están pensadas para que las disfruten todos sin excepción, desde los abuelos hasta los más chicos. Así sentimos nosotros las fiestas populares”.

Luego de estas palabras, se dio por concluido el acto protocolar, y se pudo disfrutar del desfile de las siguientes instituciones:

-Jardín N° 905 “Gabriela Mistral” (representando a Alemania en su stand)

-Escuela Especial N° 501 y Anexo N° 541

-Escuela Primaria N° 6 “Juan Bautista Alberdi” (representando a Irlanda)

-Escuela Primaria N° 5 “Almafuerte”

-Escuela Primaria N°9

-Escuela Secundaria N° 1 “Ana María Casasco” (representando a Francia)

-CEAT N° 571

-CEF N° 51

-CEC N° 802

-EEPA N° 701 y Plan Fines “

-Guardería Municipal “Semillitas” y Centro de Rehabilitación Municipal (funcionan ambos en el edificio ex Eden recientemente inaugurado)

-Biblioteca Popular Mariano Moreno (representando a Argentina)

-Asistencias Técnicas de Casa de la Cultura Alem (Folklore-Coro Popular-Ritmos)

-Hogar de Ancianos Municipal

-Centro de Jubilados Leandro N. Alem

-Unidad Artística Barrial Barrio San Cayetano

-Parroquia San Roque

-Las caléndulas (grupo de amigas que se juntan para divertirse, esta vez, disfrazadas de mariachis)

-Unidad Sanitaria “Dr. R. Aguirre”

-Subestación de Policía Comunal

-Iglesia Cristiana “Buenas Nuevas”

-Equinoterapia Alem –Equitación Inclusiva

-Agrupación “Plaza Viva” (representando a México)

-Club Social y Deportivo Martín De Yrigoyen (quienes, además de representar a Uruguay en su stand, desfilaron con todos sus jugadores, su mascota “Pancita” y una inmensa torta de cumpleaños para la localidad)

-Ritmos “Galpón” con Marlene March y sus minis y adultos

-Club Social y Deportivo Leandro N. Alem (representando a Chile, con todas sus divisiones de fútbol y una divertidísima y sonora batucada)

Luego de semejante jarana, fue el turno de los autos:

-Unidad Sanitaria “DR: R: Aguirre” con su ambulancia

-Bomberos Voluntarios “Nuestra Señora” (con su nueva unidad forestal, su utilitario, camioneta y unidad de auxilio)

-Subestación Policía Comunal

-Cooperativa CAPLA con su Unidad de Traslado

-Ford F 100 con María Cuverti al volante

-Chevrolet 1939 de Miguel Giacometti, espectacularmente conservada, con el nieto Antonio al volante

-Los Troperitos

-Los Cencerros

-El Orillero

-Los González

-Sociedad Rural de Vedia

-Ntra. Señora de Pompeya