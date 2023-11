Impulso a los Centros de Acceso a la Justicia: orientación, acompañamiento y derechos

Desde distintos Centros de Acceso a la Justicia se brinda asesoramiento a vecinos que atraviesan distintas situaciones del orden familiar, laboral o de salud.Puede pasar que la preocupación de la persona crezca ante un divorcio conflictivo, una situación laboral complicada, un trámite de salud que no sale, un turno que no llega nunca; por no citar otras mucho más graves, como causas penales o violencia de género.

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos tiene un mecanismo fundamental para aquellos que necesitan ser asesorados en la búsqueda de la solución a su problema. Son los Centros de Acceso a la Justicia, que brindan asesoramiento legal primario y psicosocial gratuito a través de un equipo multidisciplinario de abogados, psicólogos, trabajadores sociales y personal administrativo especialmente capacitado para dar respuesta a las consultas.

El lunes último, personal de estos centros estuvio atendiendo en el SUM del Polideportivo de Vedia, partido de Leandro N. Alem.

Al respecto, una de las asesoras explicó que “en el marco de esta semana en particular, estamos desarrollando algunas actividades. Hoy que se conmemoran los 40 años de la primera elección democrática posdictadura, estamos visitando distintas localidades para promover esta política pública que constituyen los Centros de Acceso a la Justicia, entendidos como centros de acceso a derechos”.

“La tarea no es solo asesorar, sino también contener psicosocialmente a aquellas personas que tienen la necesidad de resolver un conflicto. Nuestra intervención tiene que ver con evitar la judicialización de no ser necesaria. Para eso está la mediación comunitaria, y también la posibilidad de articular con organismos públicos regionales, provinciales y locales para poder cubrir esos ‘puntos ciegos’ que por ahí aparecen en el entramado de la administración. Otra tarea no menos importante es eliminar las barreras burocráticas que a veces enfrentan las personas que se encuentran en una situación de vulnerabilidad”, apuntó

“Nos pasa mucho, especialmente en Junín que hay una población migrante bastante numerosa –bolivianos, paraguayos, venezolanos, colombianos-, que se encuentran con grandes dificultades a la hora de tramitar su documentación, lo que impide por lo tanto su inserción en el mercado laboral, en la educación, en la salud. Ahí articulamos con Migraciones, y también tenemos la posibilidad de eximirlos de algunas tasas, para que puedan llegar a Buenos Aires a hacer su trámite con todos los papeles en orden”, acotó.

En el asesoramiento también hay gente del Ministerio de Trabajo de la sede de Vedia para los temas laborales. “Nosotros no podemos asumir el patrocinio en cuestiones laborales que persigan una indemnización monetaria, pero sí articulamos con ellos en lo relativo a los derechos de los trabajadores”, dijeron desde estos centros de asesoramiento legal.

Apuntaron que, estadísticamente, la mayor cantidad de consultas tiene que ver con cuestiones de familia, en particular lo relacionado con la cuota alimentaria y la protección de la niñez y adolescencia. “Hacemos mucho hincapié en el tema de la cuota de alimentos, con el acompañamiento del Consultorio Jurídico Gratuito de Junín, y tenemos un convenio con la UNNOBA –Universidad Nacional del Noroeste de Buenos Aires- que asume el patrocinio en los casos que deban judicializarse. Las mamás son las que están a cargo mayoritariamente –y muchas veces en soledad- de la crianza de los hijos, y se encuentran con las barreras del sistema para poder cubrir las necesidades de los mismos”, manifestaron

“Cuando no hay un acceso igualitario a la Justicia, estamos hablando de derechos que no se pueden ejercer, ni más ni menos. Tenemos una Constitución que garantiza los derechos de las personas, pero el Estado debe intervenir para que eso se cumpla”, afirmaron.

Cabe mencionar que, en Junín, el Centro de Acceso a la Justicia funciona en Arias y Rivadavia y se ha abierto un punto de atención en Vedia, que funcionará en la recientemente instalada oficina del IPS provincial, en Diagonal Estrada 80, los martes y viernes de 9 a 12 horas.