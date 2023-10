El CIC desde adentro

Los Centros Integradores Comunitarios (CIC) son espacios de integración vecinal e inclusión social que enfocan su trabajo en las particularidades de cada barrio. Su tarea principal es la coordinación de políticas de desarrollo social y atención primaria de la salud (prevención, promoción y asistencia sociosanitaria). Desde el CIC de Vedia, Laura Reynoso explicó cuáles eran las actividades.

“Acá tenemos varias especialidades atendiendo casi todos los días: odontología, por ejemplo, se dan los turnos en la semana, y si el paciente viene con una emergencia, se lo atiende en el momento prioritariamente. Obstetricia atiende dos veces a la semana: hacemos los Cursos de Preparto para las futuras mamás, y por supuesto los controles periódicos correspondientes. También hay Psicología, con Corina Ureta y Ana Paula Lucero. Esta última se especializa en todo lo relacionado con la pérdida de un ser querido, o sea la elaboración del duelo, además de atender a pacientes que están atravesando situaciones de enfermedades graves, entre las que no es menor la cantidad de personas que sufrieron Covid o perdieron familiares por la pandemia. Me ha pasado en carne propia, de perder a alguien por el coronavirus, y es muy doloroso el no poder estar, es muy fuerte, así que está muy bueno que haya alguien que se preocupe por esos casos”, dijo Reynoso.

“En otros ámbitos, trabajan psicopedagogas y atención de recién nacidos. Además, funciona una Junta Evaluadora para entregar el Carnet de Discapacidad. Los exámenes se hacen todos los lunes, y a partir de las 13:15 hs se atienden por orden de llegada”, agregó.

Reynoso aclaró que el turno previo solo se necesitaba para Obstetricia, mencionando que con Psicología estaban “un poco colapsados” por lo que generalmente se disponía una lista de espera y se avisaba a la gente cuando se liberaba un espacio. Pediatría también es con turno, pero de una semana para otra, no más.

En tanto para el Vacunatorio no hace falta sacar turno. Lo mismo con Odontología, se hace todo en el momento, y se atiende cuatro días a la semana: los lunes y martes está Rosana Gavazza; los miércoles, Gabriela Torrilla, que empieza a atender 8:30; y Cristian Olmedo, los viernes. Los turnos se dan a partir de las 7 de la mañana por orden de llegada.

“Estamos de 7:00 a 18:00 hs. Yo estoy hasta las 15:00 y a las 12:00 llega Nadia, que se queda hasta las 18:00. Y están las restantes chicas: Camila Villegas es auxiliar en vacunatorio y odontología; Patricia nos da una gran mano con la gente. En realidad, todas hacemos todo: no hay problema en sustituir al otro ni hay tareas más importantes que otras”, detalló.