Atletas del distrito participarán en los Parapanamericanos de Santiago 2023

Milagros Mostaffa y Fabricio López, deportistas del distrito de Alem, integrantes de la Selección Argentina de Atletismo Adaptado, fueron seleccionados para integrar la delegación que competirá en los Parapanamericanos de Santiago 2023 (Chile).

Los jóvenes atletas vediense representarán a nuestro país en Chile y formarán parte de una delegación de alrededor de 40 atletas que competirá en el país trasandino en el mes de noviembre del corriente año.

Al respecto, María Mazza, directora de Discapacidad, impulsora del atletismo adaptado en el distrito de Leandro N. Alem, manifestó: “Estamos muy felices por ellos, por todo el tiempo que hace que vienen entrenando; y hoy tienen los frutos después de tantos años de esfuerzo”.

Milagros contó cómo vivió la citación y la responsabilidad de representar a los 45 millones de argentinos. “Cuando me llamaron, estaba en mi casa comiendo, no estaban mis padres, pero realmente me temblaba todo el cuerpo, no caía. Y cuando terminé la llamada con Pilín (Ariel González, entrenador de FADEPAC), me largué a llorar, porque estaba atravesando un momento en el que no tenía ganas de entrenar porque no encontraba la motivación, y ahí pensé que valió la pena”.

“Estuve mucho tiempo decaída, sin ganas de entrenar, pero gracias a mucha gente que me apoyó hoy puedo disfrutar de esta oportunidad. Creo que sin la ayuda de mi familia, de María y de la municipalidad no hubiese podido lograr esto, porque no es fácil, a veces, darse cuenta de dónde estás parada, porque la cabeza te juega en contra. Pero en estos momentos puedo ver que todo el esfuerzo que hice valió la pena”, destacó Mili.

Fabri López, por su parte, manifestó: “Estoy muy feliz. Quiero agradecerle a María (Mazza) por estar siempre, al municipio, a Martín (Peacán, de Deportes del municipio) que es un grande. Ahora, a correr más rápido que nunca, como siempre. Quiero agradecer a cada persona que me vio brillar”.

“Cuando me llamaron de la Selección estaba acostado (cuenta entre risas), me cambié rápido y atendí. Fue un momento muy lindo, mi familia estaba muy feliz también. Estoy con muchas expectativas, con ganas de ir ya y sacar alguna medallita, pero todo se vale con esfuerzo y sacrificio”, resaltó Fabri.

Por último, el actual director de Deportes destacó: “Esto es fruto de decisiones políticas que tomaron Alberto Conocchiari (exintendente de Alem y actual diputado provincial) y del intendente Carlos Ferraris, desde que se creó la Asistencia Técnica de Atletismo Adaptado. Es fundamental acompañar el proceso de los atletas, desde su iniciación hasta ahora, que ya son atletas de alto rendimiento. Eso fue algo que entendió muy bien el intendente Ferraris en su gestión y le seguimos metiendo para adelante”, remarcó Peacán.

Cabe mencionar que Nicolás Chavero, del distrito de Alem, también es parte integrante de la Selección Argentina, pero en esta oportunidad no integrará la delegación que viajará a Chile.