Carlos Ferraris: “Nunca dejamos de gestionar obras y financiamientos”

En las elecciones de octubre, Carlos Ferraris, actual intendente del distrito de Leandro N. Alem, irá por la renovación de su mandato. Así, su gestión logró sortear la difícil pandemia, un terrible temporal y varios obstáculos más, se caracteriza por una multiplicidad de obras llevadas a cabo y por la inclusión de los pueblos del partido. “La mirada es federal, se trabaja en todas las localidades.”, remarcó el mandatario en una entrevista exclusiva con Democracia.

En ese sentido, Ferraris dijo que “en materia de obras hemos trabajado y seguimos trabajando muchísimo. Hoy tenemos 127 viviendas en construcción y ya gestionamos 75 viviendas más; estamos construyendo un complejo de piletas climatizadas; ya casi está terminada la residencia estudiantil en Junín; ampliamos el hospital; realizamos la planta potabilizadora de Vedia; estamos construyendo la Casa de la Provincia; un Centro de Desarrollo Infantil, y ya tenemos licitado un segundo”.

Además, mencionó que “estamos licitando cuadras de pavimento. Hemos pavimentado todo el acceso nuevo a la localidad de Juan Bautista Alberti e inaugurado el Centro de Rehabilitación en la localidad de Alem. Eso mismo se había inaugurado hace un año atrás en Alberti. También inauguramos la oficina del IPS, para todos los trabajadores que dependen de la Provincia de Buenos Aires, que aportan al Instituto de Provisión Social de la Provincia de Buenos Aires; trajimos nuevos profesionales en materia de salud y nuevos servicios, y entregamos ambulancias de alta complejidad”.

Por otro lado, remarcó la importancia educativa del distrito. “Estamos avanzando muchísimo en los estudios superiores, firmamos dos convenios con el programa Puentes y ahora vamos por la ampliación del Centro Universitario. Queremos hacer dos aulas más”, afirmó y agregó: “Realizamos la entrega de computadoras para todos los alumnos de sexto año de la secundaria y llevamos 300 tablets a través del ENACOM. También gestionamos los viajes de fin de curso gratuitos para todos los alumnos de la secundaria y acabamos de venir de Mar del Plata con la delegación de 160 personas en los Juegos Bonaerenses”:

En la misma línea, el intendente habló sobre la importancia de apoyar y organizar las fiestas populares en las distintas localidades del partido. “Venimos de disfrutar una fiesta popular muy relevante como es la Fiesta del Caballo, donde el día domingo nos visitaron 40.000 personas”, remarcó y agregó: “Ahora vamos rumbo a la fiesta del Cordero Alberdino al Asador, que va a ser el 14 y el 15 de octubre. Seguimos siempre con entradas gratuitas para todos, con artistas de primer nivel y además les damos la participación a las instituciones para que abran sus cantinas y que puedan recaudar”.

En ese sentido, destacó que “todos los pueblos crecieron. Todos tienen distintas iniciativas. Hicimos el estabilizado y la iluminación del camino a la localidad de Colonia, que son cuatro kilómetros de tierra; hicimos obras en Fortín Acha donde modificamos toda la arteria que tiene la localidad; llevamos puntos digitales a las localidades; en El Dorado realizamos obras de iluminación; y estamos haciendo el proyecto usina láctea en Colonia”. Y agregó: “la mirada es federal, se trabaja en todas las localidades. Tenemos 500 becas todos los meses para estudiantes y son para chicos de todas las localidades del distrito. De hecho, casi todos los pueblos tienen una fiesta popular y a todas las acompañamos y organizamos”.

Desafíos a futuro

En cuanto a las actuales demandas y objetivos a cumplir en una futura gestión, Ferraris dijo que “la parte habitacional siempre es un desafío. Más allá de la cantidad de casas que mencioné, creo que nunca hay que detenerse en seguir sumando porque hoy es muy complejo para la gente acceder a un lote o poder construir su vivienda”, y añadió: “Me parece que ahí el rol del Estado y de los que gobernamos es muy importante”.

En ese sentido, mencionó que otro de los desafíos para los próximos años es el tratamiento de residuos y los basurales a cielo abierto. “El objetivo es poder recibir el financiamiento para empezar a hacer el cerramiento de los basurales y complementar con las plantas de separación y demás. Hoy tenemos una planta en la ciudad de Vedia, pero el objetivo es también poder cerrar los basurales de Alem”, afirmó.

Contexto nacional

Respecto a la realidad económica que atraviesa el país, el mandatario expresó que “el contexto que nos ha tocado fue tremendo, porque analizando los cuatro años, a los tres meses de haber asumido nos tocó la pandemia, una etapa durísima para gobernar y para la gente”, y agregó: “Después, sumado a eso, sufrimos el temporal y luego las variables macroeconómicas del país y del mundo. Con lo cual ha sido, y es todavía, sumamente durísimo, porque cuando vos conseguís un financiamiento de un programa, después resulta que las corridas y las variantes de los números hacen que el dinero te alcance para menos”.

Así, Ferraris destacó que siempre realizaron los esfuerzos necesarios para salir adelante. “Además acompañamos con paritarias abiertas a los trabajadores y trabajadoras que han superado ampliamente en cada aumento la inflación, pero, bueno, también sabemos que nada alcanza y que la situación es difícil”, dijo y aclaró: “Siempre administrando, no generando deuda. Alem es un municipio que no terceriza. Nunca dejamos de gestionar obras y financiamientos”.

En ese aspecto, el intendente manifestó que siempre recibieron un apoyo importante de la provincia, “no por tener diferencias, sino porque la realidad es que cada programa que anuncia el gobernador Axel Kicillof, nosotros estamos presentes”. Así, contrarrestó al intendente de Lincoln, Salvador Serenal, quien días pasados manifestó que “algunos distritos eran mucho más beneficiados que otros por tener afinidad con el Gobierno”.

“Eso es mentira. Presencié muchas firmas de convenios donde otros intendentes ni siquiera se han presentado. Cuando los programas se anuncian, es para todos los intendentes, pero no todos van ni solicitan”, afirmó y remarcó: “Hay que tener la voluntad política de querer las obras y hay que trabajar para traerlas a tu distrito. Lo mismo sucede en cada uno de los programas. Cuando se anunció “Puente”, hice 400 kilómetros para estar presente, levantar la mano y firmar convenios. Pero hay gente que prefiere politiquear antes que elaborar y traer las cosas que el pueblo necesita”.

Su reelección

En cuanto a la decisión de presentarse nuevamente como intendente del partido, Carlos destacó que “tengo ganas de seguir concretando, hay muchos proyectos en obras y cosas que me quedaron pendientes” y agregó: “Estoy convencido de que tenemos mucho para ofrecerle a la gente y también porque uno ve las alternativas que tenemos en estas elecciones y me parece que hacen falta personas con coherencia que realmente entiendan la política como un lugar donde lo que se hace es trabajar para conseguir cosas que son para los demás, no tratar de destruir o ensuciar”.

En ese aspecto, Ferraris dijo: “Me parece que la discusión pasa por defender lo que tenemos y tratar de decir exijamos más Estado a los políticos, más vocación y que se honre a la política desde el lugar que nos toca a cada uno”, y añadió: “Estoy en un distrito pequeño, pero, bueno, todos saben realmente cuál es mi manera de trabajar y la dedicación plena que pongo por el municipio”.

La figura de Milei

Por último, en cuanto al crecimiento mediático del candidato a presidente por la Libertad Avanza, Javier Milei, el mandatario expresó que “muchas veces la gente escucha algo nuevo y quizá son cosas sin profundidad y sin mucho contenido”, y agregó: “Es responsabilidad de la dirigencia política que no se atente contra tantos años de lucha y de construcción de la democracia”.

En ese sentido, remarcó: “Hay que tener mucho cuidado con eso porque estos retrocesos después cuestan muchísimas generaciones reponerse. Lo que generó el neoliberalismo de los ´90 fue una destrucción absoluta del Estado y de muchas fuentes de trabajo de nuestros pueblos” y concluyó: “Hay muchos lugares donde el privado puede hacer negocio y es bienvenido porque eso también tiene que existir; pero también es cierto que hay muchos lugares donde el privado no encuentra negocio y entonces, ese lugar lo debe ocupar el Estado, como en el caso de la salud o educación”.