Inauguraron la sede local de la Superintendencia de Servicios de Salud

El martes último se llevó a cabo la apertura de las instalaciones donde atenderá la Superintendencia de Servicios de Salud dependiente del Ministerio de Salud de la Nación. La delegación local de este organismo se encuentra ubicada en Rivadavia 218, al lado de la Municipalidad, en la ciudad de Vedia.

Este organismo viene para atender y solucionar todo tipo de trámites con las obras sociales y medicinas prepagas, en los casos en los que se produzcan demoras o negativas o por cualquier otra razón por la que incumplan con lo establecido por ley.

La Superintendencia de Servicios de Salud es un organismo descentralizado de la República Argentina perteneciente a la Administración Pública Nacional dependiente del Ministerio de Salud de la Nación. Es el ente de regulación y control de las Obras Sociales de todo el país.

Por lo tanto, cualquier tramitación relativa a medicamentos, tratamientos, prótesis o cualquier otra necesidad que no sea cubierta como corresponde por cualquier obra social es competencia de la Superintendencia, que llega para dinamizar y solucionar esas problemáticas.

En la oportunidad estuvieron presentes Daniel Spadone, quien tiene a su cargo la Gerencia de todas las delegaciones de la Superintendencia en todo el país, el diputado Alberto Conocchiari y el intendente Carlos Ferraris, entre otros funcionarios y autoridades.

Respecto a esta inauguración, el diputado Conocchiari reflexionó: “A alguien tal vez le cueste asociar un organismo administrativo con la salud, se preguntará qué tiene que ver con lo asistencial. Tiene mucho que ver, sobre todo cuando se presenta una situación de dificultad, que suele ocurrir con demasiada frecuencia. Tener un ámbito donde acudir, con gente que te escuche y te encauce una inquietud, contar con una estructura nacional al servicio de eso, vaya si es importante”

“También creo que trasciende lo que es estrictamente salud, porque forma parte de un Estado presente, activo, preocupado por la gente”, destacó.

Por su parte, el gerente de Delegaciones de la SSSalud, Daniel Spadone, explicó qué era la Superintendencia. “Muchos conocen a la ART –Aseguradora de Riesgos del Trabajo- pero no nos conocen mucho a nosotros. Nuestra tarea es controlar todo lo que es obras sociales y prepagas. Regulamos todo el servicio de salud, no estamos ni de un lado ni del otro, tratamos de ser lo más ecuánimes posible para que a cada beneficiario se le dé la prestación que corresponda de acuerdo al PMO –Prestaciones Médicas Obligatorias- que es un vademécum hecho entre el Ministerio de Salud de la Nación y la Superintendencia- y cuyas prestaciones están obligadas a brindar todas las obras sociales”

“¿Qué puede pasar? Por ejemplo, que me estén dando un medicamento con el 50% de descuento y corresponda el 100% -o a la inversa-, puede pasar que necesite un traslado a un centro de alta complejidad y no me lo den, que me estén negando determinadas prestaciones. Suele ser una puja de dinero, no importa si es una prepaga cara o una obra social sindical. Para eso está el Estado regulando a través de la Superintendencia”, destacó.

En esa oportunidad, el intendente Ferraris, recordó que días anteriores estuvieron inaugurando la oficina del IPS en el distrito; el martes último, la delegación de la SSSalud; y el viernes un Centro de Rehabilitación Municipal en Alem, con traumatólogo, kinesiólogo, profesor de educación física.

“Siempre estamos buscando algo más para compartir, para mejorar, para acercar, para solucionar. Por supuesto entendiendo también las cosas que faltan o que no hemos podido lograr, pero la vocación de ir por más sigue estando”, afirmó.