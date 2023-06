Construyen nueva Planta Potabilizadora de Agua en la ciudad de Vedia

El lunes último arribaron los camiones con la nueva Planta Potabilizadora de Agua que se instalará en el predio de ABSA en Vedia, y ya se están realizando los trabajos de colocación de la misma.

En la oportunidad, junto al intendente municipal, Carlos Ferraris, estuvo el director provincial de Aguas y Cloacas, Sergio Benet, responsable de la DIPAC por los nuevos módulos para la planta potabilizadora de agua .

A la mañana del lunes 12 de junio último, arribaron los tres camiones que transportaron desde Santiago del Estero los piletones que procesarán el agua para consumo en Vedia.

Cada uno de ellos pesa nada menos que 17 toneladas, y tanto su viaje como su instalación requirieron mucha pericia por parte del personal especializado.

Donde funciona la planta de ABSA, en el Acceso Perón, los esperaban el Intendente Ferraris acompañado de varios funcionarios, y también el responsable de la DIPAC –Dirección Provincial de Agua Potable y Cloacas- Sergio Benet.

Al respecto, Benet manifestó: “Todo lleva su tiempo. Elaborar un proyecto, acondicionarlo a la Región, procesarlo, conseguir quienes lo ejecuten. En este caso tenemos una planta modelo para la Región, que nos va a permitir potabilizar 150.000m3 de agua por hora, para abastecer la demanda actual de la localidad”.

“Siempre las obras son multidisciplinarias. Bien dicen que la construcción es la madre de las industrias, por lo que una sola empresa no hubiera podido hacer todo esto.

Puntualmente, ahora es una empresa especializada ubicada en Sunchales, Provincia de Santa Fe, y de las más importantes en lo que respecta al tratamiento de agua potable”, destacó.

Explicó que la DIPAC dependía del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos a cargo de nuestro Ministro Leonardo Nardini, que a su vez pertenece a la esfera de la Gobernación de la Provincia de Buenos Aires. “Nosotros seguimos de cerca todos los procesos de las obras que tenemos en la provincia. Es una satisfacción muy grande esta de proveer agua potable, recolectar efluentes cloacales, poder tratarlos y disponerlos”, dijo.

El intendente de Leandro N. Alem, Carlos Ferraris, manifestó: “Yo quiero agradecer antes que nada a todos los que estuvieron y están involucrados en la concreción de este proyecto inmenso, desde la presencia hoy acá de Sergio Benet como a Guillermo Jelinski, Leonardo Nardini, al gobernador Axel Kicillof, a todos, porque esto es una demanda de hace muchos años, y un trabajo de gestión que también llevó su tiempo. Cuando Sergio recién lo comentaba, yo coincidía plenamente en esto de que para que un proyecto salga bien, sobre todo de esta envergadura, lleva su tiempo. Los anuncios pre electorales son otra cosa. Acá debe haber fácilmente invertidos más de 500 millones de pesos; y pasa que seguramente no tienen impacto visual, porque es una obra sin andamios, sin techos, pero el beneficio es más que significativo”.

“Y eso habla de la seriedad con la que llevamos las políticas de gobierno – continuó diciendo el jefe comunal-. Estamos tratando de resolver un problema de un servicio fundamental como es el agua. Insisto en la seriedad, porque después de lo que pareció una eternidad, hoy es una realidad concreta. No hubo anuncios con bombos y platillos; algo muy diferente de lo que ya pasó acá mismo en el 2019, en épocas pre electorales, cuando se decía que ya se había solucionado el problema del agua, que se había traído una ‘plantita’ para resolverlo, etc. etc. Y nada de eso pasó, no fue más que un manotazo de ahogado ante las elecciones. Y hoy, 2023, cuatro años después, acá está el trabajo responsable, y la solución al problema”.

“Estos son sin duda los días más felices. Los de concretar cosas. El otro día entregamos 200 tablets a los chicos de todos los últimos años de secundaria del distrito, inauguramos el CAPS que es un lujo, hoy lunes la planta potabilizadora. Lograr esto no tiene precio, me siento muy feliz de tener la posibilidad de gestionar y concretar estas obras, y de cumplir con el compromiso adquirido de gobernar para todos”, sostuvo el intendente de Alem.