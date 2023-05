El Jardín 908 “María Eva Duarte” festejó sus 25 años

En el día de ayer, el Jardín 908 “María Eva Duarte”, ubicado en el Barrio “El Humo” de Vedia, se llevó a cabo la celebración de su 25 aniversario. En el acto, se hicieron presentes autoridades educativas, funcionarios, concejales, docentes, alumnos, ex alumnos y familias en general. Por su parte, las maestras Laura Quintana y Mariana Alarcón oficiaron de locutoras y Mana Pagella, guitarrero y cantor, y además papá de una alumna de la institución, interpretó tres canciones del entrañable Nahuel Penisi.

Luego, siguieron las salutaciones de aquellos que por diferentes motivos no pudieron estar presentes, como el ex intendente y actual Diputado Provincial Alberto Conocchiari, y el ex diputado Carlos Miguel Díaz, al igual que otras instituciones amigas.

Las banderas del Jardín fueron izadas por alumnos, ex alumnos docentes y autoridades. Y a continuación se develaron placas recordatorias, que recibieron la bendición sacerdotal del Padre Daniel.

Por su parte, la Directora de la institución, Silvana Arce resaltó la alegría de celebrar 25 años, con una doble mirada, hacia el pasado, pero también proyectándose al futuro: “Esta es una institución en transformación, sosteniendo a las infancias, que hace que se nos ensanche el corazón por lo vivido y compartido”.

En ese sentido, el intendente Ferraris se dirigió a los presentes resaltando el valor de la educación como pilar de la sociedad. “En los relatos que escuchamos se percibe el esfuerzo de toda una comunidad que luchó para que este Jardín fuera una realidad. La necesidad de tener en el barrio una institución que recibiera a sus hijos hizo que se unieran en la iniciativa”, sostuvo y agregó “hay que tener en cuenta además las decisiones políticas que se juntaron. Los jardines no se prometen, se hacen, se ponen en marcha, se los acompaña en su crecimiento. Así sucedió con el 908. Y luego llegó el cordón cuneta, el pavimento, la biblioteca”.