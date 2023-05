Nicolás Chavero representará a Alem en Venecia

El representante de Leandro N. Alem en atletismo adaptado, Nicolás Chavero viajará a Venecia para registrar su marca en lanzamiento de bala. Así, el deportista participará de un torneo internacional e intentará superar su marca, ya que se encuentra en el puesto número 8 a nivel mundial.

Al respecto, en una visita al intendente municipal, Carlos Ferraris, la Directora de Discapacidades, María Mazza expresó: “Nico está a un paso de poder participar de todos los eventos internacionales que haya”, y agregó “para esta competencia los chicos reciben un monto de dinero y ropa de la Secretaría de Deportes de Nación, lo que sumado al enorme aporte que nos hace el Municipio, permite que viajemos cómodos y tranquilos”.

En ese sentido, Ferraris dijo: “En nuestra época, llegar a Mar del Plata para competir ya era lo más. Ahora los escucho hablar de Colombia, México, París, Venecia, y la verdad, me pone muy contento lo que se va logrando con el esfuerzo y el apoyo de todos, pero sobre todo con la garra que le ponen ellos. Desde nuestro lugar como gobierno, tratamos de allanar un poco el camino, pero el componente mayor y fundamental son ellos, que son ejemplo de superación”.

Por último, Nicolás manifestó: “Estoy muy preparado para competir. No me aguanto las ganas de estar allá. Estoy re contento con la oportunidad que se me da y pienso aprovecharla al máximo. Seguro algo me traigo, ojalá una medalla, y la clasificación”.