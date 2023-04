Autoridades provinciales recorrieron la obra de Planta Depuradora de Vedia

Las autoridades del agua de la provincia recorrieron la Planta de Tratamiento de Efluentes Cloacales de Vedia.

Como parte del exhaustivo circuito de obras relacionadas con el abastecimiento del agua en la ciudad cabecera del distrito de Leandro N. Alem, el viernes último estuvieron en la Planta de Depuración de Líquidos Cloacales el subsecretario de Recursos Hídricos de la Provincia Guillermo Jelinski, el director provincial de Agua y Cloacas Sergio Benet, el jefe de Asesores de la Subsecretaría Javier Trezza y el director de Saneamiento Rural Adrián Merlo, con el acompañamiento del intendente Carlos Ferraris.

Allí fueron recibidos por los responsables de la obra, que fueron detallando los distintos pasos ya recorridos y lo que aún falta para concretar, conjuntamente con la Planta Potabilizadora, la correcta provisión de agua a la comunidad.

Detalles

La Planta está compuesta por un sistema de lagunas aireadoras y de sedimentación, a las que se suma una unidad de pretratamiento de los líquidos que ingresan.

Este proyecto permite contar con un sistema adecuado para el tratamiento de los efluentes generados en la actualidad, como así también los de una población futura, atento a la proyección estimada por los últimos censos nacionales. De esta manera, se garantiza la preservación del medio ambiente con la mejor relación costo beneficio, además de promover el desarrollo de zonas urbanas.

Al respecto, el director de Aguas y Cloacas, Sergio Benet, dijo: “Lo que estamos viendo en este momento son los cuencos que van a recibir el efluente cloacal, donde a través del agregado de aire se va a producir el proceso biológico para degradar esos líquidos cloacales y después disponerlos de forma adecuada en el sistema”.

Por su parte Ferraris manifestó: “Estamos frente a otro hecho histórico para la ciudad de Vedia, esta nueva planta de tratamiento de líquidos cloacales a cargo de la empresa ABSA. La anterior planta ya cumplió su ciclo y se encuentra obsoleta”.

“Desde el primer momento tomamos el compromiso de generar este proyecto, y hoy tenemos el gusto de estar junto con Guillermo y Sergio recorriendo el avance de obras, sobre todo en este enorme trabajo de movimiento de suelos. La empresa está trabajando a nuestro alrededor sin descanso”.

Dos obras

Guillermo Jelinski apuntó que “las obras de agua y cloacas, que a veces son las ‘más sucias’ cuando uno las construye, y por ahí le molestan al vecino y después quedan enterradas y no se ven, son las que llevan más calidad de vida. El agua, como decimos en la Subsecretaría, es vida, es salud, es desarrollo, es soberanía. Y todo esto tiene que ver con dotar de agua y cloacas a todos los distritos de la Provincia de Buenos Aires”.

“Acá estamos con una obra fundamental, que es la Planta de Tratamiento de Efluentes Cloacales que la estamos financiando a través de Nación, por medio del ENOSA -Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento- y acabamos de recorrer recién con el Intendente Ferraris la Planta Potabilizadora de 150.000 litros por hora de producción. Esta ciudad está desarrollando todo el circuito: el agua para la producción, la distribución a través de las nuevas redes, la recolección con las cloacas, el tratamiento de los residuos efluentes, y el vuelco del líquido tratado de modo que afecte en la menor medida al medio ambiente”.

“Esta es una política pública que se convierte en política de Estado. Vamos más allá de los avatares de cambios de gobierno, y eso es pensar en serio para el futuro. No estar pendiente de quién lo va a inaugurar, no importa eso. Lo que cuenta es que había que hacerlo. Y hoy estamos con obras en ciudades donde hacía más de cincuenta años que no se tocaba el servicio de agua y cloacas, como el caso emblemático de Bahía Blanca, y el sector de La Plata, Berisso y Ensenada, donde hacía más de 70 años que no se hacía nada”, dijo.

Finalmente destacó que “este tipo de obras son imposibles de encarar para un municipio por sí solo”, señalando que el municipio usa sus recursos para la salud, los docentes municipales y los empleados.

Agua

Las autoridades del Ministerio de Recursos Hídricos también estuvieron en la Planta Potabilizadora de Agua.

En el marco de una visita que fue dedicada íntegramente a supervisar e interiorizarse de las distintas etapas de avance en las obras de agua en Vedia, la comitiva que acompañó a Guillermo Jelinski –Subsecretario de Recursos Hídricos- y al intendente Ferraris se hizo presente en la Planta Potabilizadora de Agua que gestiona ABSA. Allí fueron recibidos por Verónica Yabar, quien ofició de “guía” precisando el estado del proyecto.

La obra consiste en una potabilizadora de 150 m3/h, el triple de la capacidad que posee la planta actual. Es el resultado de un profundo y pormenorizado estudio, y su propuesta técnica está muy lejos de la inviable planta de ósmosis inversa que se mencionó alguna vez "entre gallos y medianoche" como solución, y que en realidad era descarte de otro distrito, además de que el sistema resultaba costoso e ineficiente.

Esta inversión mejorará de forma estructural el sistema de provisión de agua potable, un servicio básico y necesario desde todo punto de vista. Se complementa con inversiones en nuevos pozos de producción de agua.