Amplia participación en la marcha por el Día de la Mujer, en plaza Rivadavia

Todos los 8 de Marzo se conmemora la muerte de 129 obreras textiles de Nueva York, que perecieron en un incendio en medio de una huelga para conseguir mejoras laborales.

En la plaza Rivadavia de la ciudad de Vedia se hizo una Caminata reflexiva participativa por el Día Internacional de la Mujer, siendo esta la actividad central distrital en esa fecha.

Hubo una amplia participación por parte de la comunidad, principalmente de mujeres que se sumaron a la marcha, al son de los tambores y consignas relativas a la fecha, haciendo alusión también a las muchas reivindicaciones pendientes por las que todavía se lucha.

La directora de Género, Diversidad y Tercera edad, Norma Encina, encabezó el acto oficial en ese día tan especial, acompañada por el secretario de Cultura Rubén Ghío, el delegado municipal de Alberdi, Darío Zapata y el de El Dorado, Gonzalo Gatti, y la concejal Graciela Bogarín, junto a otros funcionarios, y una gran cantidad de mujeres, de distintas edades.

Norma Encina en su discurso alusivo a la fecha expresó:

“Es un año complejo, difícil, porque si bien la lucha de la mujer ha tenido muchos logros, todavía falta recuperar espacios, como en el tema de los salarios –que viene de lejos, desde los inicios, y todavía no ha cambiado- Si bien la mujer ha llegado a lugares estratégicos en cuanto al desempeño de tareas, no recibe la misma remuneración que el hombre.

Eso se percibe y genera enojos. Pero la lucha debe seguir, en la medida en que las mujeres estemos unidas y nos acompañemos”.

“Pero también estamos viviendo un momento particular en cuanto a las jóvenes, que se van incorporando y haciendo camino, sin miedos de ninguna clase. Por ahí a los mayores les cuesta un poco más”.

“La lucha de la mujer con el género masculino es compleja e intervienen en ella distintas variables, como para hacer un análisis sociológico profundo. El contrapunto es diario y permanente. Por ejemplo, si un hombre se expresa enérgicamente sobre alguna reivindicación social o de cualquier otro tipo, nadie se mira. Pero si lo dice una mujer, la respuesta casi siempre es ‘y, lo tendríamos que pensar’. Y a esas situaciones me refiero. En este momento las jóvenes tienen la bandera. Tengo mucha confianza en que ellas van a continuar en la lucha y en la participación. Tal vez yo no llegue a verlo concretado, pero sí lo noto –a través de mis propias hijas, sin ir más lejos, que tienen un alto nivel de movilización y concientización que me genera un orgullo inmenso- Les pasamos la posta y sí, la tienen en sus manos, y son mujeres fuertes, valientes, que en este momento están terminando sus carreras en carreras afines a esos temas”

“El hombre hoy también acompaña desde otro lugar, esos cambios ya se notan, participan junto a las mujeres de igual a igual en las tareas cotidianas sin vergüenza ni machismo, sino como debe ser, algo natural”

“Lo que falta todavía es mayor acceso de las mujeres a los puestos de poder, con un salario acorde. Y hay además necesidad de mujeres en el Poder Judicial, ahí hay que seguir avanzando. La perspectiva de género debe necesariamente estar en todos los ámbitos”

“El 2023 será un año de mucha adrenalina, de mucho trabajo, y creo que las mujeres somos muy importantes en todos los procesos de cambio”

“Está prevista una caminata de reflexión, sobre todo por los femicidios y los trans femicidios que vienen ocurriendo. Es un día para conmemorar, para no olvidar, para seguir teniendo en cuenta. En el Distrito tenemos dos mujeres muertas por femicidio, sin ir más lejos”

“Bienvenidos todos los que quieran participar, aunque sean dos o cuatro. Las Madres de Plaza de Mayo eran dos o tres cuando empezaron, y se convirtieron en un movimiento que logró muchísimas cosas, a su manera, triunfaron. Nosotros creemos lo mismo”.