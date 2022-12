En Vedia se construirán 116 viviendas

En la Sala de Reuniones del edificio municipal de Leandro N. Alem, el intendente Carlos Ferraris realizó la firma para la adjudicación de la construcción de 116 viviendas para la ciudad de Vedia. La histórica obra supera los 800 millones de pesos de inversión, con un mecanismo de actualización.

Al respecto, el Intendente Ferraris, manifestó que “todo esto tuvo una gestión importante con el gobernador Kiciloff; con el titular del Instituto de la Vivienda, Diego Menéndez; y con el Ministro de Hábitat, Agustín Simone. Nosotros presentamos la necesidad que teníamos y fuimos avanzando”, y explicó que “el municipio se hizo cargo de las 400 bateas de tierra para que todo quede listo para iniciar la obra. Se hizo el llamado a licitación, ganó una empresa, empezamos a pedir el adelanto financiero, que se logró y hoy firmamos el contrato. Ya es inminente el obrador, que va a tener su propia planta de hormigón”.

En ese sentido, Ferraris dijo que “esta empresa viene ya trabajando en barrios de viviendas en otras ciudades. También hay que destacar la generación de trabajo que va a haber, porque la empresa trae su gente, pero hay muchas tareas para las que va a usar empleo local, y eso es vital. Además, la mano de obra va a resultar en un consumo en negocios locales”.

Sobre la construcción de las viviendas

El empresario adjudicatario de la obra, Jorge Berardi expresó que “la idea es emplear mano de obra local, sobre todo en lo que corresponde a ayudantes de albañil y empleados administrativos. Pensamos que puede ser una buena alternativa laboral para aquellos chicos que terminan el secundario y no pueden o no quieren seguir estudiando. Calculamos más o menos una ocupación para 130 personas, de las cuales nosotros traemos nuestros equipos y como dije se completa con los locales”, y agregó “en cuanto a las compras, las grandes ya las tenemos con proveedores nuestros de siempre: los cerámicos, el hierro, el cemento. Pero hay muchos otros materiales que se buscarán en la ciudad, como cosas de ferretería, librería, y ni hablar de la comida y lo que necesite la gente que trabaje en la obra. La mitad del plantel contratado es de Junín, y como no quieren ir y volver cada día, se van a quedar acá, así que habrá demanda para todos los comercios locales”.

Además, Berardi explicó que el pago se hace por uvis, una unidad de cuenta que se actualiza al valor del metro cuadrado de construcción. “Por suerte, el Instituto de la Vivienda está pagando muy a tiempo, lo que nos da luz para seguir. Ya compramos todos los ladrillos –más de 300.000- lo que implica unos 300 viajes de camiones. Además, tenemos nuestra propia planta hormigonera, y fabricamos también las aberturas”, expresó y agregó que “en este emprendimiento, los lotes son de 200 m² y las casas tienen una superficie cubierta de 60 m², y cuentan con dos dormitorios, baño, cocina-comedor amplia. La verdad, es un prototipo muy lindo, y estamos muy felices de poder construirlas”.