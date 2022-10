Alejandro Martín Vega presentó su libro “El Guardián de la Sabiduría”

La conferencia se llevó a cabo en la Biblioteca Municipal, Pública y Popular “Esteban Echeverría” de la ciudad de Vedia, partido de Leandro N. Alem, donde el flamante escritor presentó su primer libro. Estuvo acompañado por familiares, amigos y público en general que se acercaron para presenciar el acontecimiento literario.

El acto se inició con palabras de la Sra. Natalia Salazar hablando sobre el autor, luego Alejandro habló sobre su libro dando el lugar a la Sra. Elsa Martino para que leyera un fragmento del mismo.

Por último, el autor dió lugar al público para que hiciera preguntas iniciando una rueda muy interesante dando respuesta a todas las inquietudes.

Así, sostuvo: “El libro surgió de la necesidad de dejar algo por escrito. Yo había escrito este libro para mi hijo Santi, pensando en que algún día uno ya no va a estar más, y quería que quedara algo para él. Lamentablemente las cosas de la vida hicieron que las cosas fueran al revés”. Y agregó, “cuando sucedió lo de mi hijo, el libro estaba en la editorial, en ese momento decidí suspender todo. Pasaron algunos meses y, desde la editorial, me preguntaron si quería continuar con el proyecto que ya estaba todo pago. En ese momento les dije que sí, pero con la condición que me dejaran cambiar la dedicatoria, antes tenía una dedicatoria más general, ahora este libro está dedicado a Santi”.

Por otro lado, Vega explicó que “cuando el libro se publicó me acerqué a la biblioteca para dejar algunos ejemplares y los chicos me propusieron realizar la presentación acá”, subrayó.

Consultado sobre la trama del libro, el escritor resumió: “Lo narré estilo cuento, puede ser leído por un niño que recién arranca en la literatura, como una persona grande, es sencillo y claro. Es mi primer libro, siempre tuve ganas de escribir. Este lo escribí porque representaba mucho para mí y está inspirado en un viejo cuento de los hermanos Greene, que mi mamá me contaba cuando yo era chiquito”.