El jardín “Gabriela Mistral” cumplió 50 años

En un emotivo acto, el jardín de infantes Gabriel Mistral de Leandro N. Alem celebró su 50° aniversario. En el mismo, ex alumnos y maestros se reencontraron para festejar las bodas de oro de la institución.

Al respecto, la inspectora de Nivel Inicial, Elisa Rossi dijo: “Cuando empezamos a pensar en la organización de este acto con la directora anterior, imaginamos este 7 de octubre con muchos ex alumnos presentes. Y aquí los veo a todos. Es una enorme alegría”. Además, expresó: “Quiero contarles la actualidad del servicio educativo. Hoy tenemos 140 alumnos en dos turnos: cuatro secciones en el turno mañana y cuatro en la tarde. No es un dato menor que es el único Jardín del distrito que cuenta con una Sala Maternal en Secundaria, para cobijar a los niños y niñas del primer ciclo del nivel inicial”.

Por otro lado, Rossi contó que, con motivo de este 50° aniversario, durante el año se fueron realizando distintas actividades como una kermesse familiar el 25 de Mayo pasado, lecturas con ex alumnos, se eligió el logo de la institución con el árbol que sigue firme en el patio, y hace pocos días se realizó una caminata luminosa, denominada “Bichito de Luz” en la que los niños y familias participaron con una murga.

“A mí esas actividades me generan mucha emoción, porque hay reencuentros con personas que hace mucho que no se ven, como mis ex inspectoras –trabajé en el año 2000 como maestra de primera sección, así que me encantaría encontrarme luego con mis ex alumnos- con otras directoras con las que he participado de muchas reuniones, y hoy, como Supervisora tuve el placer de acompañar a Marisa Morando y Cecilia Trujillo –que hoy están jubiladas- y a Lorena Fort y Andrea Fort como Secretaria. Y hoy, desde hace muy poquito tiempo, el nuevo equipo educativo compuesto por Daniela Roncaglia y Natalia Montarani. Les quiero agradecer infinitamente la colaboración en este hermoso acto”, manifestó la Inspectora.

Por su parte, el intendente municipal, Carlos Ferraris también manifestó su alegría y emoción por el cincuentenario: “Estoy muy contento de estar hoy junto a funcionarios, concejales, instituciones educativas y de bien público, autoridades de enseñanza y público en general, en este querido Jardín y en este acto tan importante como es el de cumplir 50 años de vida institucional en Leandro N. Alem”. Y agregó “han trabajado muchísimo adornando el Jardín para este evento. No es poca cosa afrontar el desafío de estar a la altura de estas bodas de oro con la educación, la enseñanza, y sobre todo en esa primerísima etapa en la que los chicos recién toman contacto con la escolarización. De parte de toda la gestión municipal, seguiremos estando cerca, siempre a disposición desde el rol que nos toca ayudando y colaborando, como a todas las instituciones”.