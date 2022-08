La DDI del Distrito tendrá su edificio propio

El Municipio de Leandro N. Alem anunció ayer que la Subdelegación de la Dirección Distrital de Investigaciones (DDI) contará con un edificio propio, adecuado a las necesidades de su tarea específica. El mismo estará ubicado en el Barrio del Plan Federal de Vedia.

Así, junto al intendente Carlos Ferraris estuvieron presentes en el anuncio, el Ingeniero Ariel Ferreyra, director de Planificación e Inteligencia Criminal del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires; el Comisario Inspector Cristian Caggiano, Jefe de la DDI Junín; y Julián González, a cargo de la Sub Delegación DDI del Distrito.

Al respecto, Ferraris dijo: “La DDI compartía espacio con la Ayudantía Fiscal. Hicimos obra en la Ayudantía, y la DDI pasó a atender en otra oficina. Pero por supuesto quisimos ir por más, y que el distrito tuviera su DDI en una sede propia. Por eso, destinamos este edificio, donde ya se pueden ver las obras de refacción y acondicionamiento, adaptadas para el funcionamiento” y agregó “además, buscamos una ubicación estratégica como esta, en el Barrio del Plan Federal, donde también estará un Centro de Desarrollo Infantil, atrás está un Club que viene creciendo, a las espaldas estarán las 116 viviendas que ya se anunciaron y ratificaron, el CIC muy cerca, y por supuesto el Centro Universitario Municipal, o sea, se le da mucha vida al sector”. Y cerró “la seguridad es para toda la gente, y todos merecemos que se trabaje mancomunadamente, este es uno más de todos los frentes de obras que tenemos. La Sub DDI era una necesidad, y entre todos supimos cómo solucionarla”.

Por su parte, el Ingeniero Ariel Ferreyra, Director de Planificación e Inteligencia Criminal del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires detalló las tareas actuales y a futuro de la Sub Delegación: “Para nosotros, la gestión del Ministro Berni es esto, tecnificar y especializar, profesionalizar las fuerzas policiales para que puedan trabajar con más recursos y atender el delito de la mejor manera posible. La fuerza de Investigaciones no es la policía que anda en la calle, no se ve, pero es la que llama a los proveedores de telefonía para hacer entrecruzamiento de llamados, interactuando con la Ayudantía Fiscal, con la justicia ordinaria. Hoy para nosotros, ver que la obra” va queriendo”, nos parece muy importante”

En esa misma línea, el Comisario Inspector Cristian Caggiano, Jefe de la DDI Junín, dijo: “En la práctica, todas las áreas trabajan en conjunto, cada uno en su especialidad. Lo bueno es que se van formando profesionales, se van transmitiendo conocimientos. Esta creación de la Sub DDI de Alem es muy importante, y va a repercutir en el futuro del distrito”.

Por último, Julián González, a cargo de la Sub Delegación DDI del Distrito enunció: “Ya estábamos trabajando en Vedia, pero es buenísimo que ahora tengamos un edificio propio. Nosotros actuamos directamente con Fiscalía, ponemos a disposición del Poder Judicial nuestras herramientas y nuestro personal para que ellos puedan actuar judicialmente” y agregó, “hoy en día, lo que más nos ocupa son los delitos informáticos, las estafas virtuales, están en la cima a nivel nacional. Si tomamos conocimiento, actuamos de oficio, pero dependemos siempre del Poder Judicial en las labores que nos encomiendan”. Por último, finalizó: “Aquí estaremos para atender a la sociedad y estar a disposición de todos, es una herramienta más. Constantemente nos estamos actualizando porque los delincuentes se van perfeccionando también, y no podemos quedarnos atrás”.