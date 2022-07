La Joaqui se presentó en Alberdi

El pueblo de Alberdi, Partido de Leandro N. Alem, cumplió 128 años y lo festejó a lo grande. Entre las distintas actividades culturales y recreativas que se llevaron a cabo, se destacó la presencia de la artista emergente, La Joaqui. Invitada por el Municipio y por el Instituto Cultural de la Provincia, la ídola de los jóvenes brindó un imponente show.

“Está bueno venir, porque generalmente a estos lugares no llegan los artistas que nos movemos por todas partes, y acá hay pibes como en todos lados, que por ahí quieren hacer música y no tienen la oportunidad de visualizar en vivo cómo se hace un show, con un equipo grande. No todos pueden viajar, por eso queremos que tengan la oportunidad de desarrollar un arte, o simplemente disfrutar viendo a la gente que les gusta y que siguen en redes”, expresó La Joaqui.

Y agregó, “este año conocí, gracias a esta iniciativa, lugares del país en los que no había estado. Está bueno conocer el país y difundirlo. Hay lugares que parecen de cuento de hadas. Cuando viajo afuera a veces ni me entero dónde estoy, pero acá me pude tomar el tiempo, son lugares maravillosos que tenemos que hacer conocer a todos”.

Por otro lado, en cuanto a la música, la joven remarcó “creo que hay que evolucionar constantemente, es necesario no encasillarte y negarse a lo que puede llegar, hay que ser abierto a todo, y tomar la información y las tendencias de todos lados, siempre formando un estilo propio y profesional. Me gusta lo que estoy haciendo, y me parece que además tiene un mensaje para los chicos, pero no cierro la puerta a seguir creciendo como artista”.