El Instituto Cultural de la Provincia estuvo presente en el aniversario de Alberdi

Los festejos del 128° cumpleaños de Alberdi, Partido de Leandro N. Alem contaron con la presencia de Florencia Saintout, presidenta del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires, acompañada por sus funcionarios y por el intendente, Carlos Ferraris.

“Los lugares como este donde estamos –la vieja boletería de la estación de Alberdi, que es una belleza- se pueden conservar si hay una fuerte gestión para lograrlo, y eso con la mirada puesta no sólo en lo folklórico o en lo emotivo, sino porque debe ser considerado patrimonio cultural”, expresó Saintout y agregó, “este lugar está cargado de historia; recién una señora me decía lo que significaba para ella en su vida personal esta estación. Eso, sostener la historia, también significa sostener el porvenir. Porque no podemos saber adónde vamos si no sabemos de dónde venimos. Esto es lisa y llanamente una inversión, y la cultura es una inversión”.

Además, sostuvo que “el gobernador Axel Kiciloff creó el año pasado el Instituto Cultural con la idea de que luego de seis años muy difíciles, había que tomarse seis años más de reconstrucción, de reparación, con formas institucionales que permitan ese camino. El gobernador crea el Instituto entendiendo que la cultura no es solamente arte, sino que tiene que ver con todo aquello que produce un pueblo, una sociedad, una comunidad, desde el orden de lo simbólico –como los modos de poner la mesa, la manera de encontrarse con los otros, el sistema de valores, cómo recordamos a los muertos- y que todo eso sucede aunque el Estado no esté, pero si el Estado está para cobijarlo, para promoverlo, es todavía más potente, y permite un horizonte más amplio”.

Por su parte, Carlos Ferraris dijo: también acercó su palabra: “Quiero agradecer al gobernador Axel por la decisión política que tomó de crear el Instituto, y a Florencia, que se tomó el trabajo de venir hasta acá. Debe ser la primera vez en la historia que Alberdi tiene una visita como esta, sabemos de las distancias que hay que recorrer. Así que esta presencia tuya aquí habla de tu buena predisposición. Cuando pensamos en organizar este festejo, pensamos en ella, y nos respondió afirmativamente de manera inmediata. Nos ha acompañado en todo, sobre todo con la posibilidad de contar con artistas como La Joaqui, una artista emergente y sumamente popular. Lo cierto es que, si los jóvenes de la zona la quisieran ver, se tendrían que trasladar y pagar una entrada que por ahí no pueden afrontar, aquí la ven de manera absolutamente gratuita en su pueblo, lo mismo que a Juan Antonio Ferreyra y su hija Virginia”.